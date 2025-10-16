ถกนัดแรก 20 ต.ค.นี้ บอร์ดระดับชาติแก้ภัยไซเบอร์ โฆษกรบ.ยันไม่เพิกเฉย นำปัญหาเข้าทุกวงเจรจา
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเครือข่ายสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา ว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องนี้ และยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชน
นายสิริพงศ์ ระบุว่า ล่าสุดนายกฯ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 341/2568 เรื่องแต่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงาน ทั้งตำรวจ หน่วยข่าวความมั่นคง กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีนายกฯ นั่งเป็นประธานด้วยตนเอง เพื่อแสดงถึงความจริงจังของรัฐบาลในการจัดการอาชญากรรมออนไลน์อย่างเด็ดขาด
“นี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่ารัฐบาลไม่เพิกเฉย ปัญหานี้กระทบต่อประชาชนโดยตรง และกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ นายกฯ จึงเลือกที่จะรับผิดชอบโดยตรง ไม่ปล่อยให้เป็นเพียงหน้าที่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง แต่ให้ทุกภาคส่วนมาทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ” โฆษกรัฐบาลกล่าว
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว มี พล.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.ท.เขมชาติ ชูศรี ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ เป็นกรรมการร่วม ขณะที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน และกระบวนการยุติธรรมจะได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากหน่วยงานภาครัฐทุกด้าน เพื่อเร่งติดตามตรวจสอบ และดำเนินคดีต่อเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ทั้งใน และนอกประเทศ
นายสิริพงศ์ กล่าวด้วยว่า การปิดด่านอย่างไม่มีกำหนด สามารถสร้างความบอบช้ำทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมาตรการนี้ได้ผล โดยเราจะดำเนินการปิดด่านไปจนกว่าทางกัมพูชา จะยอมรับเงื่อนไข 4 ข้อของไทย ที่รวมถึงการปราบขบวนการสแกมเมอร์ด้วย จะเห็นว่า เรานำปัญหานี้ เข้าไปอยู่ในทุกวงเจรจา ล่าสุดที่การหารือกันที่สปป. ลาวเราก็ได้นำเรื่องนี้ขึ้นไปประชุมด้วย
โฆษกรัฐบาล ย้ำว่า หลังจากตั้งคณะกรรมการดังกล่าว รัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามในทุกมิติ ทั้งด้านกฎหมาย เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างประเทศ
“นายกฯไม่ได้เพียงสั่งการ แต่ลงมือทำจริง และติดตามเองทุกระยะ จะมีการประชุมนัดแรก 20 ต.ค.นี้ ขอย้ำว่า นี่คือเรื่องของความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีของคนไทยทุกคน” นายสิริพงศ์ กล่าว