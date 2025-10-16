มติเอกฉันท์ ส.ว.ผ่านกฎหมาย ยกเลิกคำสั่ง คสช. จ่อมีผลบังคับใช้

วุฒิสภา เห็นชอบยกเลิกคำสั่ง คสช.บางฉบับ ตามสภาผู้แทนฯ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับการณ์ปัจจุบัน ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 เป็นการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา ที่มีทั้งหมด 9 มาตรา
น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ ส.ว.อภิปรายว่า ในมาตรา 6 เป็นเรื่องการยกเลิกคำสั่งตามวรรค1 ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหาย หรือผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าคสช. ที่จะต้องมีการดำเนินคดีทั้งเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่การดำเนินคดีอาญาหรือการดำเนินการทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ ตนขอตัดความตั้งแต่คำว่าทั้งนี้ จนไปถึงตามข้อ 2 แห่งคำสั่งตามวรรค 1 และเพิ่มความว่าโดยการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการดำเนินคดีอาญาให้อยู่ภายใต้อายุความตามที่กฎหมายกำหนด แต่การดำเนินการทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ต้องไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ เนื่องจากเห็นว่าเวลาล่วงเลยมาหลายปีแล้ว ควรที่จะให้คดีทางแพ่งและอาญาควรได้ดำเนินการไป แต่ต้องอยู่ภายใต้อายุความที่กฎหมายกำหนด ส่วนคดีทางวินัยที่เจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับเจ้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ คสช.จึงคิดว่าคดีควรสิ้นสุดไม่เกิน 5 ปี เพื่อความเป็นธรรม
น.ส.รัชนีกร กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของคสช. ที่มีคดีจำนวนมาก โดยเฉพาะการชุมนุม ในส่วนนี้ประชาชนอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งคสช.และไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน จึงขอเสนอให้เพิ่มความในมาตรา 10 คือจะต้องไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ทั้งนี้การดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง อาญา หรือวินัย ให้อยู่ในอายุความตามกฎหมายกำหนด หากไม่ได้รับคามเป็นธรรมก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องได้ทั้งทางแพ่งและอาญา เพื่อลดความขัดแย้งทางสังคม
นายวุฒิชาติ ชี้แจงว่า ในร่างพ.ร.บ.ฯไม่ได้ตัดสิทธิผู้เสียหายในหารฟ้องร้อง เพียงแต่มีมาตรา 6 บัญญัติในเรื่องของประชาชนมีสิทธิที่จะฟ้องร้องได้ เพียงแต่การคุ้มครองสิทธิเจ้าหน้าที่ที่กระทำไปโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติและไม่เกินสมควรกว่าเหตุ นี่คือเจตรมย์ของกฎหมาย จึงเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม
สุดท้ายที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 129 เสียงไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบกับสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช.ฯ รอประกาศลงราชกิจจาฯ ต่อไป