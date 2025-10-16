อนุทิน ยกหู หารือ ปธน.โสมขาว ขอผลักดัน FTA -ประสานแก้ปัญหาสแกมเมอร์ในกัมพูชา เตรียมร่วมประชุมเอเปคปลายเดือนนี้
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย หารือทางโทรศัพท์กับนายอี แช มย็อง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในระหว่างการเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ นายกฯได้ขอบคุณประธานาธิบดีเกาหลีใต้ สำหรับสารแสดงความยินดี พร้อมตอบรับเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค พร้อมย้ำว่าไทยและเกาหลีใต้เป็นมิตรแท้ต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี นับตั้งแต่ไทยได้ร่วมรบในสงครามเกาหลี จึงหวังที่จะใช้โอกาสเดินทางไปเกาหลีใต้ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
โดยประธานาธิบดีเกาหลี ย้ำว่า ไม่เคยลืมความเสียสละของทหารไทยในสงครามเกาหลี พร้อมขอบคุณที่ตอบรับเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ โดยชื่นชมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศ
ขณะที่ นายกฯ กล่าวถึงความสำคัญในการแสวงหาความร่วมมือกับเกาหลีใต้ โดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปัจจุบันการค้าระหว่างสองประเทศมีมูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ขอให้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ช่วยเร่งรัดให้มีการสรุปผลการเจรจา FTA โดยเร็ว เพื่อเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกัน นอกจากนี้ ไทยยังต้องการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เกาหลีใต้มีความโดดเด่น เช่น พลังงานสะอาด ดิจิทัล และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดย นายกฯยินดีกับแนวโน้มการลงทุนจากเกาหลีใต้ที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา อาทิ โครงการของบริษัท ฮุนได COSMAX และ LH ซึ่งจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกาหลีแห่งแรกในประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนให้มีการลงทุนเพิ่มเติมต่อไป พร้อมรับรองว่าจะดูแลนักลงทุนเกาหลีใต้อย่างเต็มที่ และขอให้แจ้งข้อจำกัดใด ๆ มาได้ตลอดเวลา ซึ่งในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้กล่าวถึงความสนใจลงทุนของภาคเอกชนเกาหลีในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยไทยสนับสนุนบทบาทของเกาหลีใต้ในอาเซียน และยินดีที่ไทยได้รับหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – เกาหลีใต้ วาระปัจจุบัน
นอกจากนี้ นายกฯ ยังกล่าวแสดงความเสียใจต่อกรณีการเสียชีวิตของชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา ขณะนี้ไทยกำลังเจรจากับกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดน โดยให้กัมพูชาปราบปราม scammer ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการเจรจา พร้อมขอความร่วมมือประธานาธิบดีเกาหลีใต้ช่วยกดดันกัมพูชา และยืนยันว่าหากไทยสามารถช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ได้ ก็ยินดีทำอย่างเต็มที่
ขณะที่ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณที่ไทยเคยช่วยชาวเกาหลีใต้ที่ถูกหลอกลวงในเมียนมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเต็มที่
โฆษกรัฐบาล เปิดเผยด้วยว่า สำหรับสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี นายกรัฐมนตรีชื่นชมท่าทีและนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการรื้อฟื้นการเจรจากับเกาหลีเหนือ โดยเชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลี
ทั้งนี้ ก่อนการสิ้นสุดการสนทนาทางโทรศัพท์ ผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างเชิญอีกฝ่ายให้มาเยือนประเทศตนเอง และชักชวนกันมาชิมอาหารไทย และอาหารเกาหลี ซึ่งเป็นที่นิยมของคนทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายหวังที่จะได้พบปะกันในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่มาเลเซีย และต่อด้วยการประชุมเอเปคที่เกาหลีใต้ในไม่ช้านี้ โดยบรรยากาศการพูดคุยตลอดการหารือเป็นไปอย่างอบอุ่น เป็นมิตร และสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศ