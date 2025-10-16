เศรษฐา ดันแนวคิดป่าพืชมีค่า ปลูกไม้เศรษฐกิจ ตรึงหน้าดิน บรรเทาอุทกภัย หนุนปลูกกาแฟ

อดีตนายกฯเศรษฐา ดันแนวคิดป่าพืชมีค่า ปลูกไม้เศรษฐกิจ ตรึงหน้าดิน บรรเทาอุทกภัย หนุนปลูกกาแฟ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยทางเฟซบุ๊ก เศรษฐา ทวีสิน – Srettha Thavisin ถึงแนวคิด “ป่าพืชมีค่า” สร้างรายได้ให้ประชาชนและไม่ทำลายโครงสร้างดิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาป่าหัวโล้น ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่
นายเศรษฐาระบุว่า อ่านข้อมูลของกรมชลประทาน ล่าสุดมีจังหวัดที่ประสบอุทกภัยแล้วทั้งหมด 21 จังหวัด และยังมีข่าวดินถล่มในหลายพื้นที่ตามมาอีก ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือเรื่อง “เขาหัวโล้น” การเปลี่ยนพื้นที่ป่าให้กลายเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น การปลูกข้าวโพดหรือขิงเพียงชนิดเดียวในพื้นที่กว้างๆ การปลูกพืชซ้ำแบบนี้ทำให้หน้าดินเสื่อมสภาพ ขาดสารอาหาร โครงสร้างดินไม่แข็งแรง พอฝนตกหนัก หน้าดินก็ไม่สามารถกักน้ำไว้ได้ กลายเป็นน้ำป่าและดินถล่มตามมา
ผมเองสนับสนุนแนวคิด “ป่าพืชมีค่า” ที่ให้รายได้กับคนและไม่ทำลายโครงสร้างดิน เช่น การปลูกไม้เศรษฐกิจที่เหมาะกับพื้นที่ ผมเคยอ่านเจองานวิจัยหนึ่งพูดไว้น่าสนใจ ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ช่วยได้จริง เพราะถ้าต้นไม้ในพื้นที่มีระดับความสูงต่างกัน แรงฝนที่ตกกระทบจะถูกลดหลั่นลง ไม่ตกกระแทกดินพร้อมกันทั้งผืน ทำให้ดินไม่ถูกชะล้างง่าย
ช่วงนี้ลูกสาวเริ่มทำร้านกาแฟ ผมเลยเริ่มสนใจพืชอย่างกาแฟมากขึ้น เพราะนอกจากบางสายพันธุ์จะให้ราคาดีจนน่าตกใจแล้ว ยังเป็นพืชที่ช่วยตรึงหน้าดินได้ดีอีกด้วย ช่วยลดความเสี่ยงดินถล่ม และยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้จริง
ทุกวันนี้ ความต้องการกาแฟในตลาดทั้งไทย และต่างชาติก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ถ้าเราสามารถปลูกพืชที่ทั้งเพิ่มรายได้และช่วยรักษาป่าได้พร้อมกัน ผมว่ามันคือทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่งเลยครับ