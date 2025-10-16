ไผ่ มั่นใจ ธรรมนัส ไม่มีเอี่ยวแก๊งคอล ซัดพวกเล่นสกปรกจับโยง ท้าหากจริงพร้อมหยุดเล่นการเมือง

ไผ่ ลิกค์ ป้อง ธรรมนัส ไม่มีเอี่ยวแก๊งคอลแน่นอน ซัดพวกเล่นสกปรกจับโยง ท้าหากจริงพร้อมหยุดเล่นการเมือง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว “ไผ่ ลิกค์” ระบุว่า ผมได้รู้จักกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม มาร่วม 20 ปี ตลอดเวลาได้ทำงานร่วมกันมาและรวมถึงนอกเวลาทำงานด้วย ผมมั่นใจว่าท่านรองนายกฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แน่นอน
นายไผ่ ระบุอีกว่า ตอนนี้ได้มีกลุ่มการเมืองพยายามโยงพวกเราเข้าไปว่ามีส่วนในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผมว่าเป็นการเล่นการเมืองแบบสกปรก ท่องมาเป็นนกแก้วนกขุนทอง ผมเคยพูดคุยเรื่องนี้กับร.อ.ธรรมนัส ท่านบอกว่าเราทำงานเอาผลงานให้ประชาชนเห็นจะดีที่สุด
“ผมจึงมั่นใจและกล้าเดิมพันแต่ไม่รู้คนที่พยายามกล่าวหาจะกล้าหรือไม่ ถ้าท่านหรือพรรคกล้าธรรม ยุ่งเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์ ผมยินดีจะหยุดเล่นการเมืองทันทีถ้ากล้าเดิมพันบอกมานะ” นายไผ่ กล่าว