พรรคประชาชน เตรียมเสนอชื่อ ‘ณัฐวุฒิ บัวประทุม’ เป็นประธาน กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ

พรรคประชาชนเตรียมเสนอชื่อ ‘ณัฐวุฒิ บัวประทุม’ เป็นประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม หลังจากเมื่อวานนี้ (15 ตุลาคม 2568) ประชุมรัฐสภามีมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ พรรคประชาชนเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรกสัปดาห์หน้า
พรรคประชาชนมีแผนจะเสนอชื่อ ณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ เนื่องจากร่างของพรรคประชาชนถูกกำหนดให้เป็นร่างหลักในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ หลังจากนี้ พรรคประชาชนจะเดินหน้าทำงานเต็มที่และแสวงหาความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชั้นคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ได้มาซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุด