อังคณา เผยมีคนส่งข้อความหาพ่อ ชี้จิตใจต้องโหดขนาดไหน ข่มขู่ผู้สูงอายุ 100+ ปี

อังคณา เผยมีคนส่งข้อความข่มขู่พ่อ ขอให้ดูแลลูก ชี้จิตใจต้องโหดขนาดไหน ขู่ผู้สูงอายุ 100+ ปี
จากกรณีนางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา แสดงความเป็นห่วงกรณีปล่อยให้อินฟลูเอ็นเซอร์ หรือกลุ่มบุคคลเข้าไปกระทำการเพื่อสร้างความกดดันหรือความหวาดกลัว อย่างการเปิดเสียงผี เสียงโหยหวย ในช่วงความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา อาจเป็นความท้าทายอย่างมากต่อรัฐบาล โดยเฉพาะ รมต.ต่างประเทศ ในการเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน ภายหลังพบว่าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ขณะที่กรรชัย กำเนิดพลอย ผู้ดำเนินรายการโหนกระแส กล่าวขอโทษผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ยอมรับว่านำเสนอข่าวมุมเดียว ไม่ได้มีเจตนาอยากให้เป็นแบบนี้ ทั้งนี้ พยายามติดต่อนางอังคณาแล้ว แต่อีกฝ่ายไม่สะดวก
ด้าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เผยว่า รับทราบกรณีขู่ฆ่านางอังคณาจากข่าว แต่ไม่ได้รับการรายงานใดๆ อย่างเป็นทางการ หากมีจริงขอให้นางอังคณามาร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือแจ้งความ เพื่อให้เกิดกระบวนการทางกฎหมาย หรือแม้กระทั่งจะขอกำลังไปดูแลความปลอดภัย ก็ขอให้ยื่นหนังสือมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น
ล่าสุดคืนวันที่ 16 ตุลาคม นางอังคณา ระบุทางเฟซบุ๊กส่วนตัว พบผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นชายรายหนึ่งส่งข้อความถึงบิดานางอังคณาให้ช่วยดูแลลูกสาว (นางอังคณา) ทั้งยังระบุ ด้วยความเป็นห่วง จากใจคนศาสนาเดียวกัน
โดยนางอังคณาเผยว่า จิตใจต้องโหดร้ายขนาดไหน ถึงขนาดส่งข้อความข่มขู่ผู้สูงอายุ 100+ ปี
อย่างไรก็ดี เมื่อตรวจสอบไปที่เฟซบุ๊กของชายดังกล่าว พบข้อความที่แสดงความเกลียดชังนางอังคณามากกว่า 1 ครั้ง