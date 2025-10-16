กองทัพไทย เผยแบบรั้วชายแดน ไทย-กัมพูชา พร้อมถนนตรวจการคู่ขนาน

บก.ทท. เผยแบบรั้วชายแดน ไทย-เขมร พร้อมถนนตรวจการคู่ขนาน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) เปิด แบบแผนการดำเนินการโครงการสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ครึ่งตะแกรงเหล็กชุบอลูซิงค์ติดลวดหนามหีบเพลง ที่จะสร้างกั้นชายแดนไทย-กัมพูชา โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมถนนตรวจการณ์ โดยติดตั้ง
– ลวดหนามหีบเพลง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร ราคาเมตรละ 210 บาท
– รั้วตะแกรงเหล็กชุบอลูซิงค์ระยะห่าง 2 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ ป้องกันปืนป่าย ราคาเมตรละ 3,100 บาท
– ทับหลังสำเร็จรูป ขนาดหน้าตัด 20×15 เซนติเมตร ราคาเมตรละ 420 บาท
– แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 3.00 X 0.25 เมตรทหนา 7.5 ชม. (5แผ่น) ราคาเมตรละ 1,020 บาท
– คานคอดินสำเร็จรูป ขนาด 65×20 เซนติเมตร ราคาเมตรละ 620 บาท
– ตอม่อขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ราคาชุดละ 550 บาท
– เสาสำเร็จรูป ขนาดหน้าตัด 20×20 เซนติเมตร ราคาเมตรละ 1,260 บาท
– ค่าปรับพื้นที่ถากถาง ขุดดิน ทำตอม่อ และ คานคอดิน ราคาเมตรละ 180 บาท
รวมค่าก่อสร้างรั้ว ราคาเมตรละ 7,360 บาม ราคาต่อกิโลเมตรละ 7,360,000 บาท
พร้อมทั้งสร้างถนนตรวจการณ์ ที่มีผิวจราจรเป็นลูกรังกว้าง 5 เมตร เป็นพื้นลูกรังบดอัดแน่น 3 ชั้น ราคา 1,300, 000 บาทต่อกิโลเมตร เมื่อรวมค่าก่อสร้างทั้งหมด กิโลเมตรละ 8,660,000 บาท ต่อกิโลเมตร