บวรศักดิ์ ย้ำไทม์ไลน์แก้รธน. ชี้ถ้ารบ.ยุบสภา-จบเห่ หวั่นฉบับปชน.ตก-ทำประชามติเหลือคำถามเดียว

‘บวรศักดิ์’ ย้ำไทม์ไลน์แก้ รธน. ชี้ถ้า รบ.ยุบสภา-จบเห่ หวั่นฉบับ ปชน.ตก-ทำประชามติเหลือคำถามเดียว
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย แถลงไทม์ไลน์การจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากรัฐบาลอยู่ไม่ครบจะส่งผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า เป็นเรื่องของสภาฯถ้าอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ แล้วเกิดเหตุอื่นเช่น เปลี่ยนรัฐบาล สภายังสามารถดำเนินเรื่องต่อไป เว้นแต่ถ้ายุบสภาถือว่าจบ แต่รัฐบาลใหม่หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป สามารถขอให้สภาหยิบขึ้นมาพิจารณาได้ภายใน 60 วัน
เมื่อถามว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ใช้ร่างของพรรคปชน.เป็นร่างหลัก มีข้อกังวลว่าอาจเปิดโอกาสให้แก้หมวด 1 และหมวด 2 นายบวรศักดิ์กล่าวว่า ต้องรอดูการพิจารณาในวาระ 3 เพราะยังต้องมีการแก้ไข ดังนั้นให้ดูฉบับสุดท้ายที่รัฐสภาลงมติในวาระสาม จึงจะแน่นอนว่าจะใช้ร่างหลักของใคร
เมื่อถามย้ำว่า หากผ่านวาระสาม แล้วมีการนำเรื่องไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่า ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญการทำประชามติจะเหลือแค่คำถามเดียวคือต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ นายบวรศักดิ์กล่าวว่า ก็จะไปถามประชามติในวันที่ 29 มีนาคม 69 ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คำถามเดียว