อนุทิน ยกหู ปธน.โสมขาว เสียใจคนเกาหลีเสียชีวิตในเขมร ย้ำร่วมมือช่วยกดดันกัมพูชาปราบสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทางโทรศัพท์กับนายอี แช มย็อง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ทั้งนี้ นายกฯแสดงความเสียใจต่อกรณีการเสียชีวิตของชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา ขณะนี้ไทยกำลังเจรจากับกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดน โดยให้กัมพูชาปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการเจรจา พร้อมขอความร่วมมือประธานาธิบดีเกาหลีใต้ช่วยกดดันกัมพูชา และยืนยันว่าหากไทยสามารถช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ได้ ก็ยินดีทำอย่างเต็มที่
ขณะที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณที่ไทยเคยช่วยชาวเกาหลีใต้ที่ถูกหลอกลวงในเมียนมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเต็มที่