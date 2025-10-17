พท. เปิดตัว 24 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.วันนี้ โชว์ 10 ชื่อผู้สมัคร ส.ส.กทม. “แมน-เกศปรียา-ธนกร”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 17 ตุลาคม เวลา 10.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย(พท.) พร้อมด้วยนายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย จะแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ล็อตที่ 2 จำนวนประมาณ 24 คน ต่อเนื่องจากที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เปิดตัวผู้สมัครล็อตแรกไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยว่าที่ผู้สมัครที่จะเปิดตัวนั้น เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. 10 คน อาทิ นายแมน เจริญวัลย์ อดีต สก.บึงกุ่ม ลงเป็นผู้สมัคร ส.ส.เขตบึงกุ่ม น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง อดีตโฆษกพรรคเพื่อชาติ นายธนกร เลาหพงชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สวนหลวงประเวศ ที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะสมัครในเขตใด นอกจากนั้นจะมีว่าที่ผู้สมัครในส่วนของภาคอีสาน เช่น ที่จ.นครราชสีมา เพื่อลงแทนที่นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพท. ที่ไปแสดงตัวที่พรรคภูมิใจไทย