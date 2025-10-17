ศาลนัดสืบพยาน คดี ใบสด.43 จิรัฎฐ์ เผยไม่กังวล ยันเอกสารของจริง ชี้ คดี 44 ส.ส.น่ากังวลกว่า

ศาลสืบพยานโจทก์คดี ใบสด.43 ส.ส.จิรัฏฐ์ เจ้าตัวเผยไม่กังวลใด ๆ ยืนยันเอกสารที่มีเป็นของจริงที่ราชการออกให้อย่างแน่นอน ชี้คดี 44 ส.ส.น่ากังวลกว่าเรื่องนี้
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 910 ศาลนัดสืบพยานโจทก์ ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 5 กับ นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นจำเลยในข้อหาปลอมแปลงเอกสารและนำเข้าสู่ระบบฯ อันเป็นเท็จ จากกรณีเกิดข้อสงสัยว่าการได้มาซึ่งใบผ่านเกณฑ์ทหารหรือใบสด.43 ของนายจิรัฏฐ์ อาจจะได้มาโดยไม่ถูกต้องจนเกิดการร้องเรียนให้กองทัพบกตรวจสอบ
โดยนายจิรัฏฐ์ เดินทางมาถึงศาลอาญาในเวลา 08.50 น. โดยให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้เป็นการสืบพยานโจทก์นัดแรก โดยพยานที่จะเข้ามาให้การจะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหาร ประมาณ 6 ปาก ซึ่งตนได้เตรียมข้อมูลมาเพื่อซักค้านคร่าว ๆ แล้ว ส่วนฝ่ายจำเลยจะเริ่มสืบพยานในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม โดยมีตนเป็นพยานแค่ปากเดียว
เมื่อถามว่ายังยืนยันหรือไม่ว่า สด.43 ของตนเองนั้นเป็นจากหน่วยงานราชการไม่ใช่ของปลอมตามที่กล่าวอ้าง นายจิรัฏฐ์ กล่าวว่า ตนยืนยันว่าเอกสารใบสด.43 ของตนนั้นเป็นของหน่วยงานราชการที่ออกให้แก่ตนจริง ๆ เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นของปลอม เพราะมีทั้งลายน้ำ ตัวหนังสือ ตราปั๊ม ลายเซ็นของหน่วยงานราชการอยู่ ส่วนเรื่องลายนิ้วมือของตนเองนั้นค่อยไปพิสูจน์กันในชั้นศาล และเรื่องนี้ผ่านมาแล้ว 1 ปี แต่ทางทหารก็ไม่ได้มานำเอกสารของตนไปตรวจสอบเลย
ถามว่าเรื่องนี้มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่ นายจิรัฏฐ์ กล่าวว่า เมื่อสภาชุดที่ 25 ตนเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม ไม่เคยมีคดีติดตัว แต่พอมาสภาชุดนี้ตนอยู่ในคณะกรรมาธิการทหารได้ 2 ปี มีคดีไปแล้ว 3 คดี ส่วนเรื่องคดีนี้ตนยืนยันว่าไม่มีความกังวลใด ๆ อย่างแน่นอน เพราะตนก็ยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่ของปลอมอย่างแน่นอน และคดีนี้ไม่น่าจะมีผลต่อการลงสมัครรับเลือกตั้งของตนในครั้งต่อไป แต่ตนมองว่าคดี 44 ส.ส.ของอดีตพรรคก้าวไกลที่อยู่ในชั้นปปช.น่ากังวลกว่าคดีนี้
นายจิรัฏฐ์ กล่าวอีกว่า ส่วนทิศทางคดี 44 ส.ส.นั้นตนยังไม่ทราบความเคลื่อนไหวใด ๆ แต่ต้องดูท่าทีของปปช.ต่อไปว่าเป็นอย่างไรต่อไป
