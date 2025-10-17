รองโฆษกรบ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบ ฯ ลั่น เป็นคนรุ่นใหม่ เน้นสื่อสารเข้าใจง่าย-ตรงประเด็น
เมื่อเวลา 09.35 วันที่ 17 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะศาลพระภูมิศาลตราศาลยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเข้าปฎิบัติหน้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า ขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย และทุกคนที่ให้ความไว้วางใจ ให้โอกาสเข้ามาทำงาน เพื่อมีส่วนในการนำเสนอความคิดที่สร้างสรรค์และนำเสนอนโยบายต่างๆของรัฐบาลไปสู่ประชาชน และจะใช้โอกาสนี้ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ผลงาน เป็นโฆษกคนรุ่นใหม่ที่จะใช้การสื่อสารให้เข้าใจง่าย ตรงประเด็น และชัดเจน