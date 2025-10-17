ฮือฮา เพื่อไทย เปิดตัว เก่ง ชัยณรงค์ พี่ชายนายกอบจ.ปชน. ลงเลือกตั้งลำพูน เขต 1
เปิดตัวไปแล้ว 183 คน วันนี้ เปิดอีก 22 คน ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี มีความตั้งใจนำนโยบายพรรคเพื่อไทยที่ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดมาทำ เชื่อว่า การเปิดตัวครั้งนี้ จะได้รับการตอบสนองจากประชาชน ผู้สมัครจะต้องลงพื้นที่ ทำงานหนัก เอานโยบายของพรรคไปให้ประชาชน
ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เก่ง ชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ลำพูน เขต 1 โดยมีสโลแกน “ยืนหยัด เคียงข้าง สร้างโอกาสให้คนลำพูน”
ทั้งนี้ เก่ง ชัยณรงค์ หรือ สจ.เก่ง เป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.ลำพูน เขต 1 พรรคไทยสร้างไทย เป็นอดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นญาติกับ เฮง นายกอบจ.ลำพูน
