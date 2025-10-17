สุชาติ ตั้ง ตั๊น จิตภัสร์ นั่งปธ.คณะที่ปรึกษา รมว.ทส. อึ้ง ยังไม่ลาออกปชป. จับตาใช้สิทธิเลือกหน.-กก.บห.พรรค

สุชาติ ตั้ง ตั๊น จิตภัสร์ นั่งปธ.คณะที่ปรึกษา รมว.ทส. อึ้งยังไม่ลาออกปชป. จับตา 18 ต.ค.ใช้สิทธิเลือกหน.-กก.บห.พรรค
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 389/2568 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้นายสุชาติ ชมกลิ่น ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทส. ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2568 นั้น เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้ง นางสาวจิตภัสร์ ตั้น กฤดากร เป็นประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่ รมว.ทส. มอบหมาย โดยให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการได้ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2568
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า น.ส. จิตภัสร์ ยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ท่ามกลางการจับตามองว่า ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งที่1 ประจำปี 2568 ที่ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อใช้สิทธิเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่และคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดใหม่
