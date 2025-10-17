สุริยะ แฉอีแอบจ้องซื้อส.ส.เพื่อไทย ให้เงินมหาศาล อุบตอบนั่งแคนดิเดตนายกฯ
เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 17 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการระบุถึงตัวเลขซื้อส.ส.เพื่อไทย จะสามารถเปิดเผยตัวเลขได้หรือไม่ ว่า เป็นส.ส.ของพรรค พท.ที่ให้ข่าวตนมาว่าพยายามมีการติดต่อเพื่อขอให้ย้ายพรรค โดยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมหาศาล แต่อย่าให้ตนลงตัวเลขที่ชัดเจนเลย เพราะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ หากเขาจ่ายขนาดนี้แล้วมีการเลือกตั้งเข้ามา เขาจะถอนทุนคืนขนาดไหน ย้ำว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจ
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีการพูดถึงตัวเลขค่อนข้างเยอะ พรรคพท.จะใช้กระแสไปต่อสู้อย่างไร นายสุริยะ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าหากพรรคพท.สามารถเสนอนโยบายที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริง พรรค พท.จะสามารถได้ตัวเลขตามที่ตนเคยตั้งเป้าเอาไว้ได้ ทั้งนี้ เราได้มีการติดตามโซเชียลมีเดียมาโดยตลอด และเห็นว่าความนิยมของพรรคประชาชน (ปชน.) ซึ่งเป็นพรรคคู่แข่งของเราและต่อสู้กันมาโดยตลอดความลดลง ฉะนั้น โอกาสที่จะมาเพิ่มให้เราก็มีพอสมควร แล้วตัวเลขที่ตนตั้งเป้าไว้ว่าจะได้ 200 คน อาจจะบวกลบเล็กน้อย 10-20 เปอร์เซ็นต์
เมื่อถามว่า มีผลสำรวจว่าพรรค พท.จะกลายมาเป็นพรรคอันดับกลาง ในช่วงเวลาที่เหลือจะทำอย่างไรให้กระแสนิยมกลับมาได้ นายสุริยะ กล่าวว่า ตนเชื่อว่ากระแสที่เรามีปัญหาพอสมควรคือเรื่องของการสู้รบกับประเทศกัมพูชา และยังไม่เห็นว่ามีอะไรที่ทำให้กระแสตกต่ำได้เช่นนี้ ฉะนั้น จึงเชื่อมั่นว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ประชาชนจะเริ่มเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าหากมีการทำประชามติยกเลิกเอ็มโอยูพร้อมกับการเลือกตั้ง จะทำให้กระแสชาตินิยมเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงพรรค พท. นายสุริยะ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่สาธารณชนใช้วิจารณญาณได้ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่ หากเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ตนเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไร
เมื่อถามถึง กรณีที่ผู้ที่ออกจากพรรค พท.ไปแล้ว วิจารณ์ว่าแม้พรรค พท.จะยกเครื่อง แต่ก็เป็นเครื่องที่พังแล้ว ยังมั่นใจยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ตนยังเชื่อมั่นอยู่ เพราะจากการที่ได้คุยกับแกนนำในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ที่นายโกศล ปัทมะ สส.นครราชสีมา ที่ไปเปิดตัวกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งจากการที่ตนได้คุยกับน.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล แกนนำพรรค พท. ท่านก็มั่นใจคนใหม่ของเรามาจะชนะ 100 เปอร์เซ็นต์
เมื่อถามถึง การเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พท. ช่วงใดจะเหมาะสมที่จะเปิดตัว นายสุริยะ กล่าวว่า ทางพรรคกำลังพูดคุยกันอยู่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เมื่อถามถึงกระแสที่มีการไปพูดคุยกับนายวราวุธ ศิลปอาชา สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้มาเป็นแคนดิเดตของพรรค พท.ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายสุริยะ กล่าวว่า ตนไม่ได้ยินตรงนั้น
เมื่อถามว่า บางกระแสบอกว่ามีชื่อของนายสุริยะด้วย นายสุริยะ หัวเราะก่อนกล่าวว่า ไม่มีคุยกันถึงตรงนั้น ถามย้ำว่า หากพรรคเสนอขึ้นมามีความพร้อมหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ให้รอถึงตรงนั้น อย่าเพิ่งไปสมมติเลย
นายสุริยะ ยังกล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งซ่อม จ.กาญจนบุรี ว่า ขณะนี้นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ดูแลพื้นที่
เมื่อถามว่า มั่นใจแค่ไหนในการรักษาพื้นที่นี้ นายสุริยะ กล่าวว่า จะพยายามอย่างเต็มที่