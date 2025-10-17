บวรศักดิ์ เรียกฝ่ายความมั่นคงถกลับ แนวทางยกเลิก MOU 43-44 ศึกษาข้อดีข้อเสีย ชี้ถึงเวลาจะพูด

บวรศักดิ์ เรียกฝ่ายความมั่นคงถกลับ แนวทางยกเลิก MOU 43-44 ศึกษาข้อดีข้อเสีย บอกถึงเวลาจะพูด
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรัฐ (สลค.) ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือแนวทางการยกเลิก MOU 43-44 โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา MOU 43-44 สภาผู้แทนราษฎร พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานความมั่นคง เข้าร่วมด้วย
พล.ท.อดุลย์กล่าวภายหลังการประชุมว่า เป็นแค่การหารือกันเบื้องต้น ไม่มีอะไรเลย ส่วนรายละเอียดให้สอบถามนายบวรศักดิ์
ด้านนายศุภชัย ใจสมุทร โฆษกกระทรวงยุติธรรม ปฏิเสธเปิดเผยรายละเอียดผลการประชุม และให้ไปสอบถามนายบวรศักดิ์เช่นกัน
ขณะที่นายบวรศักดิ์เดินมาขึ้นรถที่ลานจอดชั้นใต้ดิน เพื่อเดินทางออกจากตึก สลค. ผู้สื่อข่าวพยายามตะโกนสอบถามถึงผลการหารือ นายบวรศักดิ์จึงลดกระจกรถยนต์ลง และตะโกนบอกกับผู้สื่อข่าวว่า “ถึงเวลาจะพูด”
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวเปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยเป็นการหารือเรื่องข้อดีข้อเสีย และแนวทางที่จะดำเนินการต่อไป ซึ่งกองทัพเป็นผู้เสนอ และหลังจากนี้จะให้หน่วยงานต่างๆ แยกย้ายไปทำข้อมูล เพื่อนำกลับมาส่งให้กับรัฐบาล
เมื่อถามว่า กรมแผนที่ทหารมีความกังวลในการยกเลิก MOU หรือไม่ เพราะส่งผลต่อการปักปันเขตแดน แหล่งข่าวระบุว่า ทหารได้หมดอยู่แล้ว เพราะไม่ว่าจะทางไหนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งต้องนำข้อดีมาใช้ประโยชน์ และแก้ไขข้อเสีย ยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีความกังวลในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด