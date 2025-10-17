สรายุทธ สงวนโภคัย รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็น ‘ผู้ตรวจการแผ่นดิน’

สรายุทธ สงวนโภคัย เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ลั่น ผดุงความเป็นธรรม เป็นที่พึ่งประชาชน
สรายุทธ สงวนโภคัย – เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ต.อ.สรายุทธ สงวนโภคัย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งในพิธี นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เชิญพระบรมราชโองการวางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายสิริน ชาวเพ็ชรดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อ่านประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จากนั้น พล.ต.อ.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ และถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทั้งนี้ พล.ต.อ.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2507 ปัจจุบันอายุ 61 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 41 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ KENTUCKY STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต UNIVERSITY OF NORTHERN PHILIPPINES ประเทศฟิลิปปินส์ และสำเร็จการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 35 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส. รุ่นที่ 25) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. รุ่นที่ 19) หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61) และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป. รุ่นที่ 11)
โดยเริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง หลังจากนั้นดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา รองผู้บังคับการกองปราบปราม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา
โดย พล.ต.อ.สรายุทธ เน้นย้ำถึงหลักการทำงานในหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า “จะผดุงความเป็นธรรม และเป็นที่พึ่งของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของสังคม”