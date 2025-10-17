สิริพงศ์ เผย สหรัฐยังไม่คอนเฟิร์ม ทรัมป์ ร่วมลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา ลั่นหลายปท.หวังคุยนายกฯ

โฆษก รบ. บอก สหรัฐฯ ยังไม่คอนเฟิร์ม “ทรัมป์” ร่วมลงนามสันติภาพ ไทย-กัมพูชา ย้ำเขมรต้องทําตาม 4 เงื่อนไข เผย หลายประเทศ ต่อคิวหวังคุยนายกฯ
เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 17 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการยกเลิก MOU 43-44 โดยมีการเชิญ ผบ.เหล่าทัพ กระทรวงการต่างประเทศ และนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา MOU 43-44 สภาผู้แทนราษฎร มาพูดคุยกันถึงแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรก ซึ่งมีการรับฟังข้อดีและข้อเสียในการที่จะบังคับใช้ต่อหรือจะยกเลิก และจะมีผลในทางปฏิบัติอย่างไร ที่คาดว่าภายใน 1-2 เดือนจะได้ข้อสรุป
เมื่อถามว่า มีการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาด้วยหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ไม่ได้มีการประเมิน ฝ่ายความมั่นคงยังไม่ได้มีการยกประเด็นหรือข้อกังวลใดๆ
เมื่อถามถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศ มาเลเซีย โดยนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จะมาร่วมลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้รับการยืนยัน จากทางฝั่งสหรัฐอเมริกา แต่ได้มีการสอบถามไปแล้ว ซึ่งวันนี้กระทรวงการต่างประเทศ ได้พูดถึงกระบวนการ เนื่องจากนายกต้องเดินทางไประหว่างวันที่ 25-28 ต.ค. และในวันที่ 29 ต.ค. นายกฯ ต้องเดินทางไปประชุมเอเปคที่ประเทศเกาหลีใต้ จึงเป็นการพูดภาพรวมทั้งสองเวที ซึ่งมี 10 กว่าประเทศที่ให้ความสนใจ และอยากจะขอเข้าพูดคุยกับนายกฯ ซึ่งนายกฯ จะพยายามไปให้ครบทุกองค์ประชุม
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อ ส่วนจะต้องมีการไปประชุมกับทางสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ก็ยังไม่ได้รับการยืนยัน ต้องรออีกฝั่งเสนอมาก่อน
เมื่อถามว่า หากต้องมีการลงนามสันติภาพ จะยังยืนยันใน 4 เงื่อนไข ต่อกัมพูชาหรือไม่ นายสิริพงศ์กล่าวว่า นายกฯ ยืนยันใน 4 ข้อเสนอมาโดยตลอด โดยฝ่ายกัมพูชาต้องดำเนินการก่อนทั้ง 4 ข้อ ถึงจะมีการพูดคุยกัน