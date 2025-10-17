เลขากกต. ถกแนวทางรายงานคะแนนเลือกส.ส.-ประชามติ ตั้งเป้านำเสนอเรียลไทม์ รู้ผลไม่เกิน 5 ทุ่ม

เลขากกต. ถกแนวทางรายงานคะแนนเลือกสส.-ประชามติ ตั้งเป้านำเสนอแบบเรียลไทม์ สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ทราบผลทุกกระดานไม่เกิน 5 ทุ่ม
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เนื้อหาระบุว่า “เราจะทำให้ดีกว่าเดิม การรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.และการออกเสียงประชามติแบบ เรียลไทม์ “real time” พบปะพี่อดิศักดิ์และพี่ๆสื่อ เพื่อหารือแนวทางในการรายงานผลการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปและการออกเสียงประชามติ และแนวทางในการร่วมมือกันทำงานให้ออกมาดีที่สุดสำหรับประชาชนและสื่อมวลชน ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอต่อประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าสนใจ ต่อไป”
นายแสวง ระบุว่า “บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข สงบ เริ่มต้นก็ดีแล้ว ผลออกมาดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน ซึ่ง กกต.และ สำนักงานมีความตั้งใจว่า 1. มีการรายงานผลคะแนนแบบเรียลไทม์ “real time” รายหน่วย 2. รูปแบบของโปรแกรมรายงานต้อง “สะดวก” ต่อการที่ประชาชนและสื่อ จะเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์แล้วแต่กรณี 3.รวดเร็วและถูกต้องทั้ง 6 กระดาน (ถ้ามี) ส.ส 2 กระดาน ประชามติรัฐธรรมนูญ 2 กระดาน(ถ้ามี) mou 2 กระดาน (ถ้ามี) โดยจะทราบผลทุกกระดานไม่เกินเวลา 5 ทุ่มโดยประมาณ”