ยรรยง ถามหา อนุทิน-ศุภจี ไหนบอกมืออาชีพ แต่เมินช่วยชาวนาเชียงใหม่ ไม่เห็นสมราคาคุย

ศุภจีอยู่ไหน! ‘ยรรยง’ ตามหารัฐมนตรี ช่วยชาวนาเชียงใหม่ เผชิญราคาข้าวตกต่ำ ลั่นไม่สมราคาคุย ทำงานมืออาชีพ-แก้ปัญหาเกษตรกร
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่ชาวนา จ.เชียงใหม่ จากหลายอำเภอ รวมตัวกันกว่า 100 คน บุกศาลากลางเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งมือช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 7 บาท หรือเท่าราคาบะหมี่สำเร็จรูปแค่ซองเดียวว่า หลังจากเห็นข่าวดังกล่าวยังไม่เห็นนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเข้าไปให้ความสนใจ เข้าไปรับรู้ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาเลยสักคน แต่ปล่อยให้ข้าราชการระดับล่างในพื้นที่ ออกรับหน้าแทน
นายยรรยงยังเห็นว่า ตอนรัฐบาลเข้ารับตำแหน่งเห็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมืออาชีพหลายคนอ้างว่า จะทำงานอย่างมืออาชีพ และไม่มีวันหยุดวันพัก เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแม้มีเวลาน้อย ไม่เห็นสมราคาคุยเลยนะครับ