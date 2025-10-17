กมธ.แก้รธน. ประชุมนัดแรก 20 ต.ค. ส.ว.ยัน ไม่ส่งคนชิงประธาน กมธ.

กมธ.แก้รธน. นัดประชุมครั้งแรก 20 ต.ค. พิสิษฐ์ เผย สว. ไม่ส่งคนชิงปธ.กมธ.
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 156 มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 รัฐสภา กล่าวว่า กมธ.จะนัดประชุมนัดแรกในวันที่ 20 ต.ค. เวลา 14.00 น. โดยวาระแรกจะพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ในกมธ. ทั้งนี้ในส่วนของสว. ที่ร่วมเป็นกมธ. จะไม่เสนอตัวบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งประธานกมธ. เนื่องจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภารับหลักการไป ไม่มีฉบับใดที่เป็นของส.ว.
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนเตรียมเสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธานกมธ. นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ไม่แปลกอะไรเพราะพรรคประชาชนได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา จึงต้องส่งคนของตัวเองเข้าไปดำรงตำแหน่งประธานกมธ. แต่ส.ว. นั้นไม่ต้องแข่งอะไรกับใคร