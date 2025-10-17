การเมือง

กมธ.แก้รธน. ประชุมนัดแรก 20 ต.ค. ส.ว.ยัน ไม่ส่งคนชิงประธาน กมธ.

กมธ.แก้รธน. นัดประชุมครั้งแรก 20 ต.ค. พิสิษฐ์ เผย สว. ไม่ส่งคนชิงปธ.กมธ.

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 156 มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 รัฐสภา กล่าวว่า กมธ.จะนัดประชุมนัดแรกในวันที่ 20 ต.ค. เวลา 14.00 น. โดยวาระแรกจะพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ในกมธ. ทั้งนี้ในส่วนของสว. ที่ร่วมเป็นกมธ. จะไม่เสนอตัวบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งประธานกมธ. เนื่องจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภารับหลักการไป ไม่มีฉบับใดที่เป็นของส.ว.

เมื่อถามว่าพรรคประชาชนเตรียมเสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธานกมธ. นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ไม่แปลกอะไรเพราะพรรคประชาชนได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา จึงต้องส่งคนของตัวเองเข้าไปดำรงตำแหน่งประธานกมธ. แต่ส.ว. นั้นไม่ต้องแข่งอะไรกับใคร