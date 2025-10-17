เลขาฯนายกฯ ร่อนจม.ด่วนถึงกกต. ปม อนุทิน ขอหารือ ประชามติ-ยกเลิกMOU 43-44 วันเดียวกับวันเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลว่า น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุ ด้วยนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์ขอเข้าพบหารือแนวทางการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และกัมพูชา ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก (MOU 43) และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน (MOU 44) ในวันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 24 ต.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง