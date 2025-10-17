รถเครื่องเสียงขนาดใหญ่ ถึงบ้านหนองจานแล้ว รอทหารอนุมัติ ค่อยเปิดซาวด์ไล่เขมร ปกป้องอธิปไตย
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม กลุ่มรถเครื่องเสียงขนาดใหญ่ ได้มีการนัดหมายรวมตัวกันที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยจะมีการจัดกิจกรรมเปิดสารคดีและอื่นๆ ให้ผู้รุกล้ำดินแดนอธิปไตยไทยได้ฟังกันตลอดทั้งวัน กิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17-19 ต.ค.68 นี้
โดยล่าสุด รถเครื่องเสียงขนาดใหญ่ได้เดินทางมาถึงบ้านหนองจานแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเสียงได้ เนื่องจากจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทหารอย่างเป็นทางการเสียก่อน เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่คล้ายกับของทาง กัน จอมพลัง ที่นำเครื่องเสียงมาเปิดเสียงซาวด์เสียงหลอน และเสียงเครื่องบิน F-16 จนเป็นกระแสดราม่าอยู่ในขณะนี้
