ส.ส.แบงค์ เปิดที่ตั้งบริษัท ปริ๊นซ์ อินเตอร์ฯ อยู่อาคารซิโน-ไทย แนะรีบเลิกสัญญาเช่า
วันที่ 17 ตุลาคม นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม.พรรคประชาชน โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ – Suphanat Minchaiynunt ระบุว่า
จากข้อมูลเวปกรมพัฒน์ และเวปบริษัท ระบุตรงกันคือ บจก. ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Prince International) ตั้งอยู่ที่อาคาร Sino-Thai Tower 32/28 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
ซึ่งไม่รู้ว่า
– แค่เรื่องบังเอิญ? หรือ
– รู้จักเจ้าของตึก? หรือ
– เจาะจงจะเช่าตึกนี้ เผื่อจะได้แอบอ้างเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจ? หรือ
– หวังฟลุ๊ก เดินขึ้นลิฟท์แล้วเจอเจ้าของตึก?
แต่ทางที่ดี เจ้าของตึกน่าจะยกเลิกสัญญาเช่า เพื่อไม่ให้เสื่อมเสียดีกว่าครับ
👉🏻ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการ 1 คน เป็นคนจีน และ ถ้าดูจากทุนจดทะเบียน 2ล้าน และงบการเงินปี 67 คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะลงทุนในโครงการอสังหาใหญ่ๆ ของเจ้าดังในไทยตามที่ระบุบนเวป อาจเป็นการแอบอ้างมากกว่า ซึ่งบริษัทอสังหาที่โดนแอบอ้าง ควรต้องรีบทำเรื่องฟ้อง Prince International ไปเลยครับ อย่ารอช้า
ส่วนมุมที่น่าไปดูเพิ่มเติม คือ Prince International ได้ทำธุรกิจนายหน้าหาลูกค้านอมินี ลูกค้าเงินเทา ไปลงทุนซื้อคอนโดในไทย เพื่อฟอกเงินหรือไม่