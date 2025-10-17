มาร์ค เฮ คัมแบ๊กหัวหน้าปชป. ด้าน ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ คั่วเลขาฯ แย้มชื่อทีมบริหารใหม่ 

18 ต.ค. “มาร์ค” คัมแบ๊ก หน.ปชป.แน่ ขณะที่มีชื่อ “ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์”คั่วเลขาธิการพรรค ส่วน”สกลธี” ได้รองหัวหน้าพรรค กทม. ขณะนี้ “กรณ์” มานั่งรองฯตามภารกิจ เซอร์ไพรส์ “จุรี นุ่มแก้ว” ดาวติ๊กต็อก นั่งรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ ส่วน “เอิร์ธ พงศกร” นั่งโฆษกพรรค
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ ซึ่งขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค คนที่ 7 จะได้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 10 โดยตำแหน่งการจัดวางบุคคลมาเป็นทีมผู้บริหารพรรคในตำแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งเลขาธิการพรรคนั้น ทางสมาชิกพรรคให้สิทธิแก่หัวหน้าพรรคคนใหม่ตัดสินใจเลือกคนมารับตำแหน่งนี้เอง ซึ่งคาดว่า นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตรองหัวหน้าพรรค จะได้รับตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ เนื่องจากเป็นผู้ที่นายอภิสิทธิ์ไว้วางใจมานาน และมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน
ส่วนทีมงานที่เหลือ นายอภิสิทธิ์ได้ฟอร์มทีมด้วยตัวเองไว้แล้ว ซึ่งจะผสมผสานกันทั้งคนเก่าและคนใหม่ โดยจะมีการเปิดตัวพร้อมกันทั้งคณะ หลังจากนายอภิสิทธิ์ได้รับเลือกจากที่ประชุมให้เป็นหัวหน้าพรรคแล้ว และเมื่อเสร็จกระบวนการทั้งหมดแล้ว นายอภิสิทธิ์จะขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์แนวทางการนำพาพรรคประชาธิปัตย์ต่อสมาชิกพรรค
สำหรับรายชื่อผู้บริหารพรรคบางส่วนนั้น มีชื่อ นายสกลธี ภัททิยกุล อดีตรองผู้ว่าฯกทม. มาเป็นรองหัวหน้าพรรค ดูแล กทม. นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร อดีต ส.ส.นครสวรรค์ เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ ขณะที่รองหัวหน้าพรรคภาคกลาง มีชื่อของ นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง มานั่งอีกสมัย ส่วนรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ คือ นายชัยชนะ เดชเดโช รักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ มานั่งเหมือนเดิม
นอกจากนั้นยังมี นางการดี เลียวไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ และยังมี นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า มาเป็นรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ ที่เซอร์ไพรส์ มีชื่อของ นายจุรี นุ่มแก้ว ดาวติ๊กต็อกชื่อดัง มานั่งรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจด้วยเช่นกัน รวมถึงชื่อ นายพงศกร ขวัญเมือง หรือ เอิร์ธ บุญชาย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ