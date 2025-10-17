30 องค์กรสิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์ ปกป้อง ส.ว.อังคณา ขอสื่อยึดมั่นจริยธรรมวิชาชีพ

เครือข่ายสิทธิมนุษยชน 30 แห่ง ออกแถลงการณ์ สนับสนุน-ปกป้อง ส.ว.อังคณา พร้อมเรียกร้อง 3 ข้อ ขอสื่อทุกแขนงยึดมั่นในหลักการ-จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เป็นตัวแทนองค์กรอิสระและเครือข่ายด้านสิทธิมนุษย์ชนโพสต์แถลงการณ์สนับสนุนและปกป้อง ส.ว.อังคณา นีละไพจิตร หลังถูกโจมตีอย่างรุนแรงในสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์บางช่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผ่านทางแฟนเพจ Cross Cultural Foundation (CrCF)
ความว่า จากกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งนำรถเครื่องเสียงเข้าไปเปิดเสียงเฮลิคอปเตอร์ เสียงเครื่องบิน F-16 และเสียงโหยหวนของ “ผี” กลางดึกบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อกดดันชาวกัมพูชาออกไปจากพื้นที่พิพาทในเขตแดนไทย คุณอังคณา นีละไพจิตร และ คุณสุณัย ผาสุก นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการกระทำดังกล่าว เสมือนเป็นการลบล้างสิ่งที่ทางการไทยและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการในการจัดการข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาด้วยดีมาตลอด
อย่างไรก็ตาม การแสดงความเห็นโดยสุจริตของคุณอังคณา ได้นำไปสู่การโจมตีอย่างรุนแรงในสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์บางช่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมุ่งโจมตีความเห็นของคุณอังคณาว่าเป็นผู้ที่ไม่รักชาติ ไม่ปกป้องอธิปไตยของชาติ และสิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้น คือการพาดพิงไปถึงกรณีการบังคับสูญหายทนายสมชาย นีละไพจิตร สามีของคุณอังคณา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บริเวณชายแดนกัมพูชาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้แต่อย่างใด เป็นการตอกย้ำซ้ำเติมบาดแผลในจิตใจของคุณอังคณาและครอบครัว
การพาดพิงถึงกรณีบังคับให้สูญหายของ ทนายสมชาย นีละไพจิตร นำไปสู่การตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อ ถึงการนำเสนอข่าวและข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางและตระหนักรู้ในความเปราะบางของประเด็นปัญหาในสังคม รวมถึงผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมที่ใช้ถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังและการโจมตีที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคุณอังคณา
จากกรณีนี้ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) และองค์กรสิทธิมนุษยชนตามรายชื่อท้ายแถลงการณ์นี้ มีความกังวลและห่วงใยกับเรื่องที่เกิดขึ้น ด้วยเราตระหนักถึงคุณค่าของหลักสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และการเคารพความเห็นต่างในสังคม เราขอออกแถลงการณ์เพื่อประกาศจุดยืน สนับสนุนและปกป้อง คุณอังคณา นีละไพจิตร นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีความกล้าหาญและยึดมั่นในหลักการมาอย่างยาวนาน
เราขอเน้นย้ำว่า การตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของรัฐ การตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานราชการ และการนำเสนอข้อมูลเพื่อผลักดันให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียม เป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และเป็นหน้าที่โดยสุจริตของตัวแทนประชาชนและนักปกป้องสิทธิฯ
เราเรียกร้องต่อสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
ยุติการคุกคามและการใช้ Hate Speech: ขอให้สื่อและผู้ใช้สื่อทุกแขนง ยุติการใช้ถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังและการโจมตีที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคุณอังคณา นีละไพจิตร และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนและขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการเพื่อยุติการกระทำดังกล่าว
เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็น: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความคุ้มครองและเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการทำงานของคุณอังคณา ในฐานะนักปกป้องสิทธิฯ
มุ่งเน้นความจริงและความยุติธรรม: ขอให้สังคมหันมาพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าแก่ความยุติธรรม สันติภาพ และการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างอย่างเข้าใจ
ขอให้สื่อมวลชนทุกแขนงยึดมั่นในหลักการและจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด นำเสนอข่าวด้วยความถูกต้องเป็นกลาง ละเว้นการเสนอข่าวสารหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยอคติ และต้องตระหนักว่าตนเองมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศทางสังคม และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการทำลายเกียรติภูมิและสิทธิ เสรีภาพของคุณอังคณา นักสิทธิมนุษยชนหรือประชาชนทั่วไปที่ใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความเห็นโดยสุจริตใจ
เราขอยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อการทำงานของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาไทย-กัมพูชาดังกล่าว เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ที่ประชาชนทุกคนในรัฐพึงกระทำได้ ไม่จำกัดเฉพาะคุณอังคณา นีละไพจิตร หรือนักปกป้องสิทธิฯ เท่านั้น ดังนั้นการข่มขู่คุกคาม และการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับคุณอังคณา จึงเป็นสิ่งที่มิควรเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดในสังคมที่มีอารยะ
รายชื่อองค์กรและเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
1. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
2. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)
3. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
4. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
5. เครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (MovED)
6. ภาคีเซฟบางกลอย
7. เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ JASAD
8. กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
9. ThumbRights
10. Milk Tea Alliance Thailand
11. โมกหลวงริมน้ำ
12. สหภาพคนทำงาน
13. สมาคมลาหู่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
14. องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี HAP
15. กลุ่มอิสระล้อการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. นิติวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม
18. มูลนิธิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
19. สมาคมด้วยใจเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
20 พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
21. สมยศ พฤกษาเกษมสุข
22. ประกายดาว พฤกษาเกษมสุข
23. กัญญา ธีรวุฒิ
24. ก่อการ บุปผาวัฏฏ์
25. ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์
26. พิณนภา พฤกษาพรรณ
27. สีละ จะแฮ
28. สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์
29. นูรฮายาตี สาเมาะ
30. ภัควดี วีระภาสพงษ์