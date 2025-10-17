คนละบริษัท !! ปริ๊นซ์อินเตอร์ฯ แจงปมเช่าตึก ซิโน-ไทย ยันไม่เกี่ยวเฉินจื้อ
วันที่ 17 ตุลาคม จากกรณีที่นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุข้อมูลจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเว็บไซต์บริษัท ว่าตรงกัน คือ บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Prince International) ตั้งอยู่ที่อาคารอาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ ( Sino-Thai Tower ) เลขที่ 32/28 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) พร้อมแนะนำให้เจ้าของอาคารพิจารณายกเลิกสัญญาเช่า เพื่อป้องกันความเสื่อมเสีย
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดว่า บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาจมีความเชื่อมโยงกับนายเฉิน จื้อ หรือ “วินเซนต์” ชาวอังกฤษเชื้อสายกัมพูชา วัย 37 ปี ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (Prince Holding Group) ซึ่งถูกทางการสหรัฐกล่าวหาในคดีฉ้อโกงและฟอกเงิน จากการดำเนินศูนย์สแกมเมอร์โดยใช้แรงงานบังคับในประเทศกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม มีรายงานชี้แจงว่า บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เช่าอาคาร Sino-Thai Tower ทำสัญญาเช่าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2569 ประกอบธุรกิจนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ และเป็น คนละบริษัทโดยสิ้นเชิง กับกลุ่มที่ถูกสหรัฐอายัดทรัพย์นายเฉิน จื้อ วินเซนต์ รวมทั้ง ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับกับเช่าตึก อาคาร ซิโน-ไทย หรือเจ้าของอาคาร Sino-Thai Tower แต่อย่างใด
ทั้งนี้ บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ที่ให้ บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เช่าตึก อาคาร ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ได้ชี้แจง กรณีอาคาร ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถูกเชื่อมโยง สแกมเมอร์ ในการเช่าพื้นที่อาคาร
ตามที่ปรากฏในการเผยแพร่ข่าว ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ประเด็น “ปรินซ์กรุ๊ป โยง ‘สแกมเมอร์ใช้ที่อยู่ตึก ซิโน-ไทย” นั้น
บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการด้านการให้เช่า ให้บริการและดูแลอาคารสำนักงาน ในนาม ซิโนไทย ทาวเวอร์ ในฐานะผู้ให้เช่า ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทที่ปรากฏชื่อในสื่อนั้น คือ บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีการเช่าพื้นที่สำนักงานอยู่ ณ ชั้น 7 ของอาคาร ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการลูกค้าภายในประเทศไทยเท่านั้นโดยในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ทาง บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีหนังสือชี้แจงในกรณีดังกล่าว เผยแพร่ออกมาด้วยแล้ว
บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม