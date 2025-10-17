ศักดิ์ดา แจ้งความณัฐวุฒิ หมิ่นประมาท โผล่ห้องนายอำเภอ ก่อนเลือกตั้งซ่อม

เลือกตั้งกาญจนบุรีเดือด! ‘ศักดิ์ดา’ ขึ้นโรงพักแจ้งความ ‘ณัฐวุฒิ’ หมิ่นประมาท หลังปล่อยภาพขึ้นห้องนายอำเภอบ่อพลอย กล่าวหาสั่งการ-นัดผู้นำท้องถิ่นกินข้าวเย็นนี้ ขณะเจ้าตัวแจงวันนี้ลาราชการ ไปรอลูกสาวแห่หาเสียง หลังไม่ได้เจอหลายวัน เชื่อถูกดิสเครดิต ลั่นไม่มียอมความ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อแจ้งความนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
หลังจากนายณัฐวุฒิโพสต์ภาพนายศักดิ์ดาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุว่า เลือกตั้งซ่อมเขต 4 กาญจนบุรี สถานการณ์กำลังเข้มข้น ช่วงเที่ยงวันนายศักดิ์ดา ไปที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย และเข้าไปนั่งในห้องนายอำเภอ พร้อมสั่งการ และมีข่าวว่าจะนัดผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กินข้าวที่บ้านนายอำเภอด้วย
นายศักดิ์ดากล่าวว่า วันนี้ (17 ต.ค.) น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ลูกสาว ซึ่งเป็นผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย ได้ขึ้นรถแห่หาเสียงไปยังบริเวณที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย ตนซึ่งวันนี้ลาราชการ จึงไปรอลูกสาวที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย เพราะไม่ได้เจอลูกสาวมาหลายวันแล้ว พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 ต.ค.นี้
นายศักดิ์ดายังเชื่อว่า การปล่อยภาพดังกล่าวออกมาในช่วงนี้เป็นการดิสเครดิตทางการเมือง ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งซ่อม เนื่องจากนายณัฐวุฒิก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย โดยภายหลังแจ้งความแล้วจะไม่มีการยอมความ และจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด