อังคณา-สุนัย ผาสุก เตรียมยื่นหนังสือผบ.ตร. ขอคุ้มครองนักสิทธิฯ หลังถูกคุกคาม พรุ่งนี้
จากกรณี นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และ นายสุณัย ผาสุข นักวิชาการอาวุโสจากองค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) ถูกคุกคามและข่มขู่เอาชีวิต หลังออกมาเคลื่อนไหวหลังอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งนำรถเครื่องเสียงเข้าไปเปิดเสียงเฮลิคอปเตอร์ เสียงเครื่องบิน F-16 และเสียงโหยหวนของ “ผี” กลางดึกบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อกดดันชาวกัมพูชาออกไปจากพื้นที่พิพาทในเขตแดนไทย
ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (เสาร์ที่ 18 ต.ค.68) เวลา 10.00 น. นางอังคณา นีละไพจิตร และ นายสุณัย ผาสุข จะเข้ายื่นคำร้องต่อ พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
