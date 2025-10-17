การเมือง

บิ๊กป้อม ย้ายที่ทำการใหม่พปชร. ที่เดียวกับพรรคความหวังใหม่ โวทำเลมังกร มีแต่เลือดไหลเข้า

“ไพศาล” โพสต์ เลือดไหลเข้า พปชร.ไม่หยุด เผย “บิ๊กป้อม” เตรียมหอบลูกพรรคย้ายที่ทำการไปย่านบางโพ จ่อเปิดตัว “พล.อ.ธรรมรักษ์” นั่ง ปธ.ที่ปรึกษา 20 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย ได้โพสต์เฟซบุ๊กภาพ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมข้อความว่า พล.อ.ประวิตรย้ายที่ทำการพรรคพลังประชารัฐไปอยู่ที่สำนักงานบางโพ ถิ่นเก่าของพรรคความหวังใหม่ ซึ่งเชื่อว่ามีภูมิทำเลเป็นศีรษะมังกร และได้ไปดูสำนักงานใหม่ เมื่อบ่ายวันที่ 17 ตุลาคม 2568 และแสดงความพอใจสำนักงานแห่งใหม่นี้มาก

พล.อ.ประวิตรบอกว่า พระอาจารย์ศิษย์เอกหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินของชาวอีสาน ได้มาดูสำนักงานนี้แล้ว แนะนำให้ย้ายมาอยู่ที่นี่ ได้พาผู้บริหารพรรคมาดู ทุกคนรู้สึกสบายใจ

พล.อ.ประวิตรบอกว่า ตอนนี้พรรคพลังประชารัฐมีแต่เลือดไหลเข้า จะไม่มีเลือดไหลออกอีกแล้ว จึงเตรียมที่จะสรุปการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งหน้า เพื่อให้รีบลงพื้นที่ในเวลาอันสมควร และได้บอกว่า ขณะนี้ พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มืองานด้านความมั่นคง ระดับเทพ ของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐแล้ว โดยจะรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ และพรรคจะจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารที่สำนักงานแห่งใหม่ครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น.

พล.อ.ประวิตรบอกว่า ขณะนี้ประเทศชาติกำลังประสบกับวิกฤตปัญหาด้านความมั่นคงที่กระทบกับเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างรุนแรงที่สุด ทั้งภายในประเทศ โดยรอบประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก เรียกร้องต้องการให้ผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงมารับมือกับวิกฤตอันใหญ่หลวงนี้ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐมีความพร้อมมาก และยังจะเสริมผู้ที่ปรีชาสามารถด้านการต่างประเทศ และการสร้างความสามัคคีภายในชาติมาเสริมทีม เสริมทัพของพรรค โดยเร็วที่สุด

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เราสามารถเสี่ยงกับภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตมากน้อยได้ แต่ไม่สามารถให้ประเทศเสี่ยงในเรื่องเอกราชอธิปไตยผลประโยชน์แห่งชาติ และศักดิ์ศรีของประเทศชาติได้ ซึ่งเชื่อว่าพี่น้องประชาชนสามารถไว้วางใจพรรคพลังประชารัฐประการนี้ได้อย่างเต็มที่