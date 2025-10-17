วันนอร์ ต้อนรับ นายกอบจ.นราธิวาส – กำนันเพื่อน เข้าเยี่ยมคารวะ ‘ทวี’ ลั่นลุยแก้รธน.ให้เป็นปชต. สะท้อนปัญหา ความต้องการ และบริบท
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ (ปช.) และส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรค ปช. นายซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรคปช. และส.ส.พรรคปช. จ.ยะลา เขต 2 พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะส.ส.พรรคปช. จ.นราธิวาส เขต 5 , นายอับดุลอายี สาแม็งส.ส.พรรคปช. จ.ยะลา เขต 3 และ นายสุไลมาน บือแนปีแนส.ส.พรรคปช. จ.ยะลา เขต 1 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นำโดย นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และ นายธนาธิป พรหมชื่น หรือ กำนันเพื่อน ผู้ก่อตั้ง “ชุดคุ้มครองตำบล” หรือ ชคต.ต้นแบบแห่งแรกของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันได้รับการขยายให้เป็นฐานปฏิบัติการดูแลพื้นที่ของกองกำลังภาคประชาชนทุกตำบล โดยมี อส. หรือ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นกำลังหลัก และคณะ จำนวน 25 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และศึกษาดูงาน พร้อมเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมโดยรอบอาคารรัฐสภา ทั้งนี้ “กำนันเพื่อน” ยังเป็น ส.ว.สำรองคนที่ 5 และเป็นผู้เดียวของจังหวัดนราธิวาส ที่ได้เข้ารอบ ส.ว. ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการเลี้ยงรับรอง และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน นายวันมูหะมัดนอร์ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่าน พร้อมกล่าวถึงความคืบหน้าและทิศทางการทำงานของสภาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ถึงแม้จะไม่มีการประชุมสภาในวันนี้ แต่ขณะนี้มีการดำเนินการประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเน้นย้ำว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 มีข้อบกพร่องหลายอย่างทั้งในด้านสิทธิของพี่น้องประชาชนและการกระจายอำนาจ ดังนั้นการแก้ไขครั้งนี้จึงเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่สอง จะเริ่มบรรจุเข้าสู่การประชุมในวันที่ 20 ตุลาคม และจะประชุมไปอย่างต่อเนื่อง ก่อนสภาจะปิดประชุมในวันที่ 31 ตุลาคม ซึ่งคาดว่าน่าจะต้องมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญในเดือนพฤศจิกายนเพื่อพิจารณาวาระที่สองและสามให้เสร็จสิ้น จากนั้นจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือก ส.ส.ร. (สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ) อย่างไรก็ตาม ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่อาจจะมีการยุบสภาหรือไม่
นายวันมูหะมัดนอร์ ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายส่วน โดยเฉพาะชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้ความไว้วางใจเลือก ส.ส. เข้ามาในสภาฯ รวมทั้งหมด 9 คน และตนเองได้รับเกียรติให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือเป็นเกียรติที่ไม่ได้มีให้แค่ตนเองเท่านั้น แต่เป็นเกียรติให้กับพวกเราชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ที่ได้ทำหน้าที่เป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นเกียรติในฐานะที่เป็นมุสลิมที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา
นายวันมูหะมัดนอร์ ได้กล่าวถึงภารกิจในต่างประเทศว่า ต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการร่วมพิธีการต่างๆ ซึ่งตนเองมีกำหนดเดินทางไปนครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อประชุมรัฐสภาโลก เป็นเวลาประมาณ 5 วัน และจะเดินทางกลับในวันที่ 25 ตุลาคม นอกจากนี้ ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ ของประเทศไทย ยังได้รับเชิญและได้รับเกียรติอย่างสูงจากประเทศจีนให้เดินทางเยือนในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 50 ปี ซึ่งมีกำหนดการไปเยี่ยมพี่น้องมุสลิมชาวจีนและได้เห็นการพัฒนาที่จริงจังและต่อเนื่องของจีน สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเรามีความร่วมมือกัน และทุกคนที่เข้ามาทำหน้าที่สำคัญของบ้านเมืองแล้วก็ต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้
ขณะที่ พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวในโอกาสที่มีการเลี้ยงรับรองและร่วมรับประทานอาหาร โดยแสดงความขอบคุณประธานรัฐสภาที่ให้เกียรติสูงสุดกับคณะ ซึ่งเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน พร้อมกล่าวถึงทิศทางการทำงานของพรรคประชาชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ว่า ในระบบประชาธิปไตย ส.ส. ทุกคนจะต้องอยู่รับใช้ประชาชน โดยจะมีวาระเป็นเวลา 4 ปี และขอแสดงความชื่นชมส.ส. ในรอบนี้ โดยเฉพาะ ส.ส. จ.นราธิวาส อย่าง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน ส.ส. ด้วยกัน ว่าเป็น ส.ส. ที่มีคุณภาพ และดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด นำปัญหาความเดือดร้อนมาขับเคลื่อนผ่านสภาฯ มาโดยตลอด
นอกจากนี้ หัวหน้าพรรคปช. ยังได้กล่าวถึงศักยภาพของจ.นราธิวาสและจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ แต่ยังขาดหลายสิ่งที่ต้องแก้ไข โดยมีเรื่องใหญ่ที่ต้องฝากถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือ ปัญหายาเสพติด โดยชี้ว่าเป็นภัยที่ทำลายลูกหลานในพื้นที่อย่างรุนแรง ทำให้การพัฒนาใดๆ ก็จะไร้ประโยชน์ หากบุคลากรสูญเสียไปกับภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นมา อย่างยาเสพติด พร้อมยอมรับว่าในช่วงที่ตนเป็นรัฐมนตรีก็ทราบดีว่าเป็นปัญหาใหญ่ และได้พยายามยกระดับการแก้ไข แต่สิ่งที่เห็นชัดคือปัญหาเกิดจากการกำหนดนโยบายเรื่องกระท่อมและกัญชา ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องฝากให้ผู้นำและประชาชนร่วมกันรับผิดชอบแก้ไข เพราะหากประเทศยังมีปัญหายาเสพติด การพัฒนาก็จะเป็นไปได้ยาก
พ.ต.อ.ทวี กล่าวถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีคำถามพ่วงเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ โดยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหลายฉบับ และยืนยันว่าการเกิดรัฐธรรมนูญใหม่ครั้งนี้ถือเป็น ประชาธิปไตยโดยตรง ซึ่งประชาชนต้องให้ความสนใจและร่วมรณรงค์ โดยฝากไว้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องสะท้อนปัญหา ความต้องการ และบริบทของคนในพื้นที่ ไม่สร้างความกดดัน และต้องเสริมสร้างศักยภาพ พร้อมกล่าวถึงสิทธิมนุษยชน ในเชิงเศรษฐกิจและการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่สำคัญของประเทศ
พ.ต.อ.ทวี กล่าวให้กำลังใจทุกคน และหวังว่าการลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นไปอย่างน่าภูมิใจ พร้อมย้ำว่า พรรคปช.แม้ดูเหมือนมีคนไม่มาก แต่มีความเข้มแข็ง และขอให้ทุกคนรักษาอัตลักษณ์ของพรรคปช. เพื่อแสดงความเข้มแข็งออกไปให้ภูมิภาคอื่นได้เรียนรู้และเป็นแบบอย่าง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายวันมูหะมัดนอร์ ยังได้มอบเสื้อตราสัญลักษณ์รัฐสภาให้กับ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นำโดย นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และ กลุ่มของนายธนาธิป พรหมชื่น หรือ กำนันเพื่อน และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ขณะที่ทางคณะฯ มีกำหนดการรับประทานอาหารค่ำที่ ท่าเรือ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โดย พ.ต.อ.ทวีจะร่วมเดินทางมาด้วย ในเวลา 19.00 น.