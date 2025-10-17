ณัฐวุฒิ โพสต์ เลือกตั้งซ่อมกาญจน์ ใครได้ไม่รู้ แต่ผมได้คดีเพิ่ม หลังลงภาพ ศักดิ์ดา
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร โพสต์ข้อความระบุว่า เลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี ใครได้ไม่ได้ไม่รู้ แต่ผมได้เพิ่มอีกคดีแล้ว
รมต.ศักดิ์ดาขึ้นสภ.เลาขวัญ แจ้งความข้อหาหมิ่นประมาท เหตุผมโพสต์ภาพท่านในห้องทำงานนายอำเภอบ่อพลอย
เรื่องจริงล้วนๆ ไม่มีข้อความไหนให้เสียหาย รมช.มหาดไทยไปหานายอำเภอถึงห้องในเวลาราชการ ใครก็ต้องคิดว่าคงไม่ได้ไปทัศนศึกษา แต่น่าจะสั่งการอะไรบางอย่างหรือไม่ ส่วนท่านรมช.จะลาราชการหรือเปล่า ผมไม่ทราบ
นายอำเภอท่านนี้เพิ่งย้ายจาก อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น มา อ.บ่อพลอย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ส่วนผู้ว่ากาญจนบุรีก็ถูกย้ายออกนอกพื้นที่จากมติ ครม.วันเดียวกัน อั๊ยยะ… ช่วงนี้เมืองกาญจน์ย้ายกันคึกคักดี
เดิมท่านศักดิ์ดาเป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลงสมัยแรกก็ได้เลย ต่อมาไปโหวตให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกฯเมื่อวันที่ 5 กันยายน แล้วลาออกจากเพื่อไทย 9 กันยายน เพื่อไปรับตำแหน่งรมช.มหาดไทยในรัฐบาลใหม่
ส่งลูกสาวลงเลือกตั้งซ่อมในเขตเดิมของตัวเอง เช็คดูถึงรู้ว่าเอาลูกสาวไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไว้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ระหว่างนั้นรมช.ศักดิ์ดา ก็แสดงตัวเป็นสมาชิกเพื่อไทยต่อไป จนปลายเดือนกรกฎาคมตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการปปช.ของสภาว่างลง ก็ได้รับโอกาสจากพรรคให้เป็นประธาน
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ส.ส.สมัยแรกจะได้รับโอกาสแบบนี้ แต่พรรคเพื่อไทยใจดี ชอบร้องเพลง พี่มีแต่ให้
ได้เป็นส.ส. ได้เป็นประธานกรรมาธิการพรรคนี้ แล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีอยู่อีกพรรค ลูกสาวลงส.ส.พรรคสีน้ำเงินได้เพราะเป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 กรกฎาคม ครบเวลาไม่ต่ำกว่า 90 วันจนถึงวันเลือกตั้งตามกฎหมาย หมายความว่าคิดไว้ก่อนล่วงหน้าพอดีเป๊ะ หรือไม่
ช่วงหาเสียงทุกฝ่ายทำหน้าที่เต็มกำลัง ลงพื้นที่เข้มข้น พรรคเพื่อไทยส่ง พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ลงสมัครได้เบอร์ 2 ส่วนลูกสาวรมช.เบอร์ 1
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00 น. มีการจัดเลี้ยงผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อ.ห้วยกระเจา ซึ่งเป็นพื้นที่เลือกตั้ง ที่บ้านอดีตนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง ดื่มกิน สังสรรค์ สำราญเต็มที่ มีรมช.ศักดิ์ดาและผู้สมัครมาพบปะคนในงานด้วยความใกล้ชิด เป็นกันเอง
กฎหมายเลือกตั้งห้ามผู้สมัครจัดเลี้ยง ท่านรมช.เคยเป็นส.ส. วันนี้เป็นฝ่ายบริหาร ไม่ทำผิดกฎหมายอยู่แล้ว