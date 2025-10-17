ไอซ์ รักชนก สู้ทัวร์ ตอบทุกข้อข้องใจ ทำไมยุ่ง กัน จอมพลัง ท้าเจอรายการสรยุทธ์จันทร์นี้ หวังคงไม่หนี 

ไอซ์ รักชนก สู้ทัวร์ ตอบหมดทำไมยุ่ง กัน จอมพลัง ท้าเจอรายการสรยุทธ์ จันทร์นี้ หวังคงไม่หนี ข้องใจไม่ยุ่งการเมือง แต่กวาดเรียบโครงการกระทรวงเกษตร
กลายเป็นกระแสร้อน สำหรับ นักการเมืองสาวอย่าง ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน กับ อินฟลูเอ็นเซอร์หนุ่มอย่าง กัน จอมพลัง ที่แลกกันคนละหมัดมาเป็นเวลาหลายวัน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม น.ส.รักชนก ศรีนอก ได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork ตอบทุกข้อข้องใจของแฟนคลับอินฟลูฯดังว่าทำไมต้อง “มายุ่งกับคุณกัน” พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินบริจาคที่ไม่มีใครกล้าถาม ทั้งยังแนบไฟล์ที่ได้รวบรวมสลิปโอนเงินทั้งหมดมาให้ ฝากคนที่เก่งด้านเทคโนโลยีนับดูว่าเท่าไหร่ ก่อนทิ้งท้ายว่า เจอกันที่รายการสรยุทธ์ จันทร์นี้
โดยระบุข้อความว่า “โดนทัวร์ลงมาสามวันแล้ว ไหนๆ ก็ไหนๆ ต่ออีกสามวันจะเป็นไรเนอะ
1.คุณกันบอกว่าไม่ยุ่งการเมือง ตัดพ้อ “แค่ผมรู้จักใคร คนที่ไม่ชอบคนเหล่านั้นต้องเกลียดผมด้วยเหรอ เกี่ยวอะไรกับผมล่ะ” ความขัดแย้งทางด้านการเมือง ถ้านักการเมืองจะไม่ชอบกันหรือมีปัญหากัน ก็วอนขออย่าดึงตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ยุ่งการเมือง
ตอบ อ้างอิงจากเนื้อหาของสำนักข่าวอิศรา เรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจ “กัน จอมพลัง”
- ส่องธุรกิจ ‘กัน จอมพลัง’ ในเงา ‘ธรรมนัส’ 2 บ.ขายหวย รายได้ 60 ล.- เปิด รปภ.อีกแห่ง
- บริษัท ‘กัน จอมพลัง’ รับงาน ก.เกษตรฯ 5 สัญญา ยุค ‘ธรรมนัส-นฤมล’
- เจาะ บ. ‘กัน จอมพลัง’ ยื่นแก้ไขวัตถุประสงค์ 2 ครั้ง ก่อนรับงาน ก.เกษตรฯ 5 สัญญา
- เปิดโฉมที่ตั้งบริษัท ‘กัน จอมพลัง’ ได้งานพีอาร์ 6 สัญญา-ใช้รับของบริจาคด้วย-รอชี้แจง
- ‘ธรรมนัส’ เดินหนี -‘นฤมล’ ให้ไปถามอธิบดี! บ.’กัน จอมพลัง’ ได้งานเจาะจง 5 ส. ก.เกษตรฯ
- อธิบดีประมง แจงเจาะจงจ้าง ‘บ.กัน จอมพลัง’ จัดอีเวนท์ ดูความเหมาะสม-ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
- เปิดใจ ‘กัน จอมพลัง’ ได้งานรัฐไม่มีอะไรพิเศษ – รู้จักนักการเมืองหลายคนไม่ใช่แค่ ‘ธรรมนัส’
- ดูชัดๆประกาศกรมประมงจ้างเฉพาะเจาะจง บ.‘กัน จอมพลัง’จัดอีเวนต์ 2 งาน 994,672 บ.
- ดูให้ครบ! ประกาศ 3 หน่วยงาน จ้างเจาะจง บ.‘กัน จอมพลัง’ จัดอีเวนต์ 3 สัญญา 1.4 ล้าน
- ‘กัน จอมพลัง’ ลาออก กก.-โอนหุ้น บ.จัดอีเวนต์งานรัฐ /ย้ายที่ตั้ง 1 แห่งไปตึกชินวัตร
ถ้าดิฉันเป็นรัฐมนตรีสักกระทรวง แล้วคนสนิทได้งานแบบเฉพาะเจาะจงในกระทรวงที่ดิฉันดูแล คุณยังคิดว่าเป็นเรื่องปกติไหม? ใช่ อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ เพราะคดีใน ป.ป.ช. จำนวนมากที่ส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ให้พวกฟ้องส่วนใหญ่ ก็ทำถูกต้องตามระเบียบตามกฏหมายทุกประการ ยกเว้นโดนจับได้แต่ถ้าแบคใหญ่ยังไงก็รอด
ซึ่งดิฉันสงสัยว่า ไม่ยุ่งการเมือง แต่กลับได้รับโครงการจากกระทรวงเกษตรเยอะมากๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่ตั้งราคาหนีการประมูล เท่านั้นไม่พอคุณกันยังมีโอกาสได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตร ไปดำเนินภาระกิจฮีโร่ตามใจ ดิฉันเชื่อว่านักบุญ นักมูลนิธิทั่วทั้งประเทศ ไม่มีใครโชคดีเท่าคุณกันที่ได้รับทั้งโครงการไปสร้างตัว ได้รับการสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรรัฐฟรีๆ จากกระทรวงเกษตร ซึ่งใครๆ ก็รู้ ไม่ว่าชื่อใครจะเป็นรัฐมนตรีแต่ตัวจริงคือคุณธรรมนัสทั้งนั้น ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรที่มาจากเงินภาษีเช่นนี้ จะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวกับการเมืองได้อย่างไร?
ปากบอกว่าการเมืองสกปรก ไม่ยุ่งการเมือง อย่าลากไปเกี่ยว แต่ชี้นำให้ผู้ติดตามผู้สนับสนุนเกลียด กลัว ต่อต้านนักการเมืองอีกกลุ่มนึง กลับกันคุณกันก็ได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองอย่างคุณธรรมนัสที่ได้ชื่อว่าเป็นเบอร์ต้นๆของเรื่อง ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ ใ จ ซื่ อ มื อ ส ะ อ า ด ไ ม่ เ ค ย ยุ่ ง เ กี่ ย ว กั บ ย า เ ส พ ติ ด และโครงการจากกระทรวงเกษตรที่คุณกันได้ไปมันก็ภาษีประชาชนทั้งนั้น
อีกทั้งคุณกันไปร่วมงานกับพรรคกล้าธรรมบ่อยมาก จนมีคลิป “รักและศรัทธา กันจอมพลัง กาพรรคกล้าธรรม” ทั้งความพยายามที่จะเอาต้นทุนแฟนคลับที่รักและศรัทธา9ล้านคน โยงทางอ้อมให้มาด่าพรรคประชาชนหลายโอกาส ไอแบบนี้หรือป่าวนะคะ ที่คุณกันตัดพ้อว่าการเมืองนี่มันสกปรกจริงๆ
กระแสรักชาติมันดีก็ดีนะคะ แต่ประชาชนต้องระวัง เพราะมันมีคนพยายามจะใช้สิ่งนี้หาประโยชน์ทางการเมืองสร้างเป็นคะแนนนิยม
2.การรับบริจาค
ดิฉันไม่ใจกล้าไปแตะต้อง และเชื่อว่าไม่มีใครกล้าตั้งคำถามกับคุณกันในเรื่องของการรับบริจาคหรอกค่ะ เพราะแค่คุณกันบ่นว่าเหนื่อยและท้อ แฟนคลับ 9 ล้านคนก็พร้อมที่จะล่าแม่มด รุมทึ่งฉีดร่างใครก็ได้ที่เป็นต้นเหตุทำให้คุณกันไม่สบายใจ ถ้ารุมทำร้ายร่างกายเอาชีวิตได้ก็คงทำกันแล้ว เสียใจที่ทำให้เสียรายได้ 600,000 แต่ดีใจที่ในที่สุด คุณกัน จอมพลัง ก็ประสงค์อยากจะชี้แจงบัญชีด้วยตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมาไม่ปรากฏความพยายามนี้ เพราะเอาจริงๆ ไม่มีใครกล้าขอดูหรอกค่ะ รักชีวิตอย่าคิดตั้งคำถามกับกัน จอมพลัง
แค่เดือนสิงหาเดือนเดียวยัง 7,000 หน้า ถ้ารวมทั้งหมดจะเท่าไหร่ ดิฉันนึกไม่ออกเลย แต่ลองรวมๆ แล้ว มีเกือบ 100 โพสต์ที่รับบริจาค บางโพสต์คอมเมนต์แปะสลิปเกือบหมื่นคอมเมนต์ ก่อนที่คุณกันจะเปิดยอด ถ้ามีใครเก่งเทคโนโลยี ลองเขียนโปรแกรมให้บอทไปไล่เก็บสลิปแล้วเอามาบวกดูได้ค่ะ รวมโพสต์ไว้ให้แล้ว ไม่มีเวลามาได้แค่ประมาณนี้ก่อน https://docs.google.com/…/1WpaCWY1fjCZ1…/edit…
แต่ถึงแจงบัญชีและแจงของที่ซื้อ ก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีว่าคุ้มหรือป่าว ซื้อถูกหรือซื้อแพง หรือมีส่วนต่างไหม ขนาดภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างกฏหมายรัดกุมยังหาทางโกงกันไปจนได้ แล้วเงินบริจาคจะเหลือไหมนะ พูดก็พูดนะคะ เมื่อสิบปีก่อนคนที่บริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุก็คงไม่มีใครคิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้
3.ไอซ์มายุ่งกับคุณกันทำไม
ตอบ เพราะคุณกันเป็นบุคคลสาธารณะที่มีอิทธิพลอย่างมากกกกกกับรัฐบาล ที่ผ่านมาคดีความต่างๆ ถ้าเป็นประชาชนเดือดร้อนไปแจ้งความ ตำรวจจะทำงานช้ามาก แต่ถ้าคดีไหนกันจอมพลังออกหน้า เจ้าหน้าที่ดำเนินการเชื่องช้าจะทำงานเร็วขึ้นมาทันที ช่วยใครก็ได้รับความเป็นธรรม แต่ถ้าแขวนใครหรือมีเรื่องกับใครชีวิตคนนั้นแทบจะชิบหายย่อยยับไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลย
ขนาดนายกรัฐมนตรียังต้องเกรงใจอะ ตอนรับตำแหน่งใหม่ๆ ใครจำได้มีครั้งนึงเคยคุณอนุทินเปรยๆถึงเรื่องการเปิดด่าน แต่พอคุณกันและแฟนคลับฮึ่มๆแสดงความไม่พอใจเรื่องเปิดด่าน นายกอนุทินรีบเลี้ยวไปสำทับขึ้นเวทีปราศรัยด่าเรื่องเปิดด่านแทบไม่ทัน อีกทั้งบริเวณชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่กฏอัยการศึกแท้ๆ ปกติจะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า เผลอๆ สส. หรือรัฐมนตรีกระทรวงที่ไม่เกี่ยวโดยตรงจะขอไปลงพื้นที่ยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำ แต่คุณกันสามารถดำเนินการเรื่องต่างๆได้อย่างอิสระ อยากจะเข้าพื้นที่เมื่อไหร่ก็ได้ อยากจะเอารถขี้ไปฉีด หรืออยากจะเปิดเสียงผี กองทัพก็เปิดทางให้ทำได้ทุกอย่างอย่างน่าแปลกใจ
และคุณกัน ได้ออกหน้าระดมเงินช่วยเหลือเรื่องชายแดนไทยกัมพูชามาตลอด ดิฉันจึงเข้าใจไปว่าคุณกันมีใจอยากจะจัดการปัญหาไทยกัมพูชาที่ต้นตอ แต่การฉีดขี้ เปิดเสียงผี แม้คุณกันจะดีใจที่ได้รับเสียงชื่นชมและดูเหมือนปั่นประสาทกัมพูชาได้ แต่น่าเสียดายที่มันจะไม่ทำให้ไทยชนะกัมพูชาได้แบบที่คนไทยทั้งประเทศต้องการ แต่ดิฉันมีวิธีค่ะ ที่จะทำให้เราเอาชนะกัมพูชาได้อย่างเด็กขาด นั่นคือ ต้องทิ่มแทงไปที่หัวใจของฮุนเซน ต้องจัดการแก๊งสแกมเมอร์ เพราะประเทศกัมพูชาอยู่ได้ด้วยเงินจากการหลอกลวงจริงๆ ดังนั้นการฉีดขี้เสียงผีไม่ช่วยมาก แต่ถ้าจัดการสแกมเมอร์ให้สิ้นซากได้เมื่อไหร่ คุณกันเตรียมประกาศชัยชนะและปิดจ็อบชายแดน เป็นฮีโร่ตัวจริงของประเทศนี้ได้เลย!
แต่คนไทยทั้งประเทศเค้าสงสัยกันไง ว่าที่เราจัดการแก๊งสแกมเมอร์และแก้ปัญหาเรื่องชายแดนไม่ได้สักที เพราะนักการเมืองพรรคไหนที่ มื อ เ ท า ๆ มันมีเอี่ยวเงินสแกมเมอร์ด้วยหรือป่าว เพราะนายกอนุทินถูกถามเมื่อไหร่ก็เดินหนีไมค์ คุณธรรมนัสถูกเรียกก็ไม่มาชี้แจง ทั้งๆที่ทั่วทั้งโลกตามล่าตัวคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์ ซึ่งปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณธรรมนัส ขนาดว่าทำบุญร่วมชาติ ตัดบาตรร่วมขัน คุณธรรมนัสจะไม่ออกมาชี้แจง ? หรือประกาศให้ความร่วมมือในการจัดการสแกมเมอร์หน่วยหรอ ?
นี่จึงเป็นเหตุผลที่ดิฉันอยากให้คุณกันช่วยตามหา คนที่มีอำนาจตัวจริงในการแก้ปัญหาชายแดนและจัดการปราบแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา ที่ตอนนี้คนนึงยังเดินหนีไมค์ อีกคนเงียบเป็นเป่าสาก เราจะได้แก้ปัญหาชายแดนให้จบกันจริงๆสักที
4.อยากให้คุณกันเล่นงาน นายกกับคุณธรรมนัสให้เหมือนที่เล่นงานพวกนักสิทธิตัวดี ที่ตอนนี้แทบจะไม่มีที่ยืนในสังคม!!
ก่อนหน้านี้มีนักสิทธิออกมาพูดเรื่องกัมพูชา พอฟังแล้วไม่ถูกใจ ไม่เข้าหูคุณกันเอาตายทุกคนเลย จับแขวนทั้งในเฟสบุคและแหกอกกลางรายการ เอาทุกคนที่ไม่พอใจขึงพืดกลางอากาศแล้วให้เอฟซี9ล้านคนเอาก้อนหินปา ด้วยการด่า ดูถูก เหยียดหยาม ไล่ไปอยู่เขมร รวมถึงตามล่าตัวและขู่เอาชีวิตด้วย ดิฉันชอบเอนเจอจี้ความโกรธแบบนี้มากค่ะ จึงอยากให้ใช้วิธีการเดียวกันนี้ใกับนายกและคุณธรรมนัสหน่อยค่ะ
เพราะ 2 คนนี้ น่าโกรธแค้นมากกว่านักสิทธิเยอะ พวกนักสิทธิวันๆก็ดีแต่พูดน่ะค่ะ แต่นายกรัฐมนตรีคือคนที่มีอำนาจเต็ม สั่งชี้เป็นชี้ตายได้ทุกหน่วยงาน ตอนนี้ยังลอยหน้าลอยตา ไม่สั่งจัดการแก๊งสแกมเมอร์ในขณะที่ทั้งทั่วโลกรุมทึ้งกัมพูชาหมดแล้ว
คุณกันก็รู้อยู่เต็มหัวใจว่าความนิ่งเฉยของนายกมันเลวยิ่งกว่าคำพูดไม่คิดของนักสิทธิทั้งหลายที่คุณกันเกลียด เพราะการไม่ทำอะไรเลยของนายก มันคือปล่อยให้คนไทยตายไปทุกวัน ตอนนี้เหมือนคุณอนุทินยืนมองคนไทยตายถูกทรมานจากการถูกหลอกไปขายหลอกเงินทุกวัน ซึ่งบางคนถึงกับจนชีวิต การอยู่เฉยๆทั้งที่มีอำนาจมันคือความอำมหิตที่สุดที่คนนึกไม่ถึงเลยนะคะ
และคุณธรรมนัสที่ถูกกล่าวหาว่าใกล้ชิดตัวการใหญ่ ก็ไม่เคยออกมาให้ความร่วมมือให้การให้ข้อมูลเลย ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้พูดเก๊งเก่ง ไอซ์จึงอยากรบกวนคุณกันช่วยไปออกโหนกระแสแล้วด่านายกกับคุณธรรมนัสแรงๆ อยากขอให้คุณหนุ่มกรรชัยโทรหาแล้วเรียกมาถามเรื่องสแกมเมอร์กลางรายการหน่อย ถ้าไม่รับก็ด่าๆๆๆ ไปอีกสามวันเจ็ดวัน อยากคุณกันให้โกรธแค้นผู้อำนาจที่เลือดเย็นนิ่งเฉยไม่จัดการปัญหาสแกมเมอร์ให้ได้เท่าๆกับที่โกรธแค้นนักสิทธิที่พูดไม่เข้าหู ดิฉันจะรอเชียร์คุณกันจัดการกับนายกและคุณธรรมนัสนะคะ ขนาดฮุนเซนคุณกันยังไม่กลัวเลย หวังว่าจะไม่กลัวคุณธรรมนัสเช่นกัน
ปล. วันจันทร์เจอกันที่รายการสรยุทธค่ะ ตั้งแต่ติดตามมายังไม่เคยเห็นคุณกันหนีไมค์ แถมไปรายการไหน อยากคุยกับใครก็จะตามล่าตัวคนนั้นคนนี้มาตลอด หวังว่ารอบนี้คุณกันจะไม่ต้องให้คนอื่นมาตามหานะคะ เพราะเหมือนเมื่อวานเหมือนคุณกันอยากจะเธอดิฉันมากทีเดียวโพสตามหาใหญ่เลยล่ะ ผ่านไปวันนึงหวังว่าจะไม่เปลี่ยนใจ จะได้มาคุยกันเปิดอก นี่ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ เพราะต่อจากนี้คงจะโดนไล่ไปเป็น สส. ที่เขมรแน่
กันจอมพลัง🫶🏻 (สติ๊กเกอร์ทำมือรูปหัวใจ)