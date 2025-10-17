จาตุรนต์ ชี้ ‘สมพงษ์’ ลาออก ต่อไปเข้าพท.คงไม่เหมือนเดิม ยังหวังพรรคจะฟังเสียง ‘คนเก่า’ บ้าง

จาตุรนต์ ชี้ ‘สมพงษ์’ ลาออก เข้าพท.ต่อไปคงไม่เหมือนเดิม หวังพรรคจะฟังเสียง ‘คนเก่า’ บ้าง
จากกรณี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมนี้แล้วนั้น
ล่าสุด วันเดียวกันนี้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่า “เห็นข่าวพี่พงษ์ (ท่านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์) ลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้ว ก็คงทำให้เมื่อผมเดินเข้าไปในพรรคเพื่อไทยแล้ว บรรยากาศก็คงไม่เหมือนเดิม เพราะผมรู้จักกับพี่พงษ์ครั้งแรกตั้งแต่เป็นส.ส.สมัยแรกด้วยกันในปี 2529 ตอนนั้นพี่พงษ์ เป็นส.ส.ชลบุรี ก็มาเจอกันตามงานสังคมบริเวณที่พื้นที่ติดต่อกันอยู่บ้าง
ต่อมามาอยู่พรรคไทยรักไทยด้วยกันและตอนที่ผมรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย พี่พงษ์ก็มาร่วมด้วยช่วยกันรักษาพรรคจนวันสุดท้าย
พี่พงษ์ทำงานให้พรรคเพื่อไทยในหน้าที่ต่าง ๆ มามาก ทั้งในรัฐบาล รวมทั้งหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้าน จึงมีทั้งความรู้ประสบการณ์ที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อพรรคและบ้านเมืองได้อีกมาก
ผมได้แต่หวังว่าคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและการสะท้อนปัญหาของคนเก่าคนแก่ (ที่ยังแข็งแรง)อย่างพี่พงษ์ รวมทั้งนักการเมืองคนอื่นๆ ที่สะท้อนปัญหาอยู่ในขณะนี้ครับ”