การเมือง

ชวน หนุน อภิสิทธิ์ คัมแบ๊ก ชมไม่ใช่นักธุรกิจการเมือง ชี้ชาวบ้านดีใจ มีแต่สื่อที่วิจารณ์

ชวน หนุน อภิสิทธิ์ คัมแบ๊ก ชมไม่ใช่นักธุรกิจการเมือง ชี้ชาวบ้านดีใจ มีแต่สื่อที่วิจารณ์

 

เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 18 ตุลาคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ ก่อนการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ ถึงความคาดหวังในการประชุมวันนี้ ว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร อยากให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้กลับมา ส่วนคณะกรรมการบริหารก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณา สำหรับภารกิจที่จะให้พวกเราช่วยสนับสนุนนั้น ก็คิดว่าคงจะไม่น่ามีปัญหาอะไร

ส่วนเชื่อว่าจะสามารถฟื้นศรัทธาประชาชนได้หรือไม่นั้น นายชวน กล่าวว่า คงไม่ใช่เปิดปุ๊บติดปั๊บ ในเรื่องของความเชื่อมั่น แต่เท่าที่ติดตามส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ดีใจยกเว้นสื่อที่วิจารณ์ สมมติว่าหากมีความเปลี่ยนแปลง นายอภิสิทธิ์กลับมา ส่วนใหญ่ก็จะให้กำลังใจ และหวังว่าจะได้กลับมาสนับสนุนพรรคปชป. แต่ตนขอเรียนว่าต้องช่วยสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ ที่ตนย้ำคำว่าไม่ใช่เปิดปุ๊บติดปั๊บ เพราะไม่ใช่พอเปลี่ยนหัวหน้าปุ๊บ ทุกอย่างจะดีขึ้นหมด มันไม่ใช่อย่างงั้น ต้องใช้เวลาทำงาน แต่นายอภิสิทธิ์ก็เป็นคนที่มีบทบาท มีพื้นฐานเป็นนักการเมือง ไม่ใช่นักธุรกิจการเมือง ไม่ได้เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ ไม่มีธุรกิจแอบแฝง

นายชวน กล่าวต่อว่า ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ ตนเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปที่ติดตามบทบาทพรรคการเมือง ก็จะเห็นว่าปชป. ที่อยู่มาเกือบจะ 80 ปีแล้วที่ดำรงอยู่ได้ ไม่ใช่เพราะมีเงินซื้อ มีอำนาจ แต่อยู่ได้โดยการยึดความชอบธรรม ถูกต้อง นี่คือสิ่งสำคัญ

ADVERTISMENT