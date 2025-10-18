เฉลิมชัย ลาประชุม มาร์ค ชัวร์มาก พร้อมนั่งหน.ปชป. อดีตสมาชิกหนุนอื้อ
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก
โดยมี สมาชิกพรรคอดีตส.ส. ที่ลาออกไปแล้วย้ายกลับมา ทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น.โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตหัวหน้าพรรค เดินทางถึงในเวลา 08.35 น. พร้อมกับว่าที่คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ (กก.บห.) นางการดี เลียวไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัลร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง ว่าที่โฆษกพรรค และนายวีระพงษ์ ประภา อดีตผู้แทนการค้าไทย ที่มาเสริมพรรคใหม่
โดยทันทีที่นายอภิสิทธิ์ ถึงห้องประชุมก็เดินทักทายสมาชิกพรรคที่เป็นคนรุ่นเก่า รุ่นใหม่ และยังมีองค์การนักศึกษารามคำแหงมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจ และยังมีสมาชิกพรรคบางส่วนเข้ามาสวมกอด และยืนยันกับนายอภิสิทธิ์ว่าจะให้การสนับสนุนเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า รู้สึกอย่างไรที่ได้กลับมาพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ใจไม่เคยไปไหน
จากนั้นนายอภิสิทธิ์ ได้เดินทักทาย สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ รวมไปถึงแกนนำ ที่เคยร่วมอุดมการณ์กันมา อาทิ นายสาทิตย์ วงหนองเตย นายสกลธี ภัทธิยกุล นายกรณ์ จาติกวณิช นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นต้น ซึ่งภายในห้องประชุมก็ยังมีสมาชิกหลายคน ชูป้ายขอสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่
ด้ายนายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยนายสุรบถ หลีกภัย บุตรชาย อดีตสส.บัญชีรายชื่อ ได้เดินทางมาถึงและเยี่ยมชมนิทรรศภาพวาด “ชาวประชาธิปัตย์” จากลายเส้น.. ชวน หลีกภัย โดยนายสุรบถได้กล่าวชมภาพวาดของนายชวน ว่า ลายเส้นสวย
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ลาการประชุม ขณะที่นายเดชอิศม์ ขาวทอง รักษาการเลขาธิการพรรค ได้เดินทางมาร่วมประชุมแล้ว และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในยุคของนายอภิสิทธิ์ ได้กลับมาสมัคร สมาชิกพรรคอีกครั้ง ซึ่งบรรยากาศโดยรวมในการประชุมครั้งนี้มีความคึกคักมากเป็นพิเศษ