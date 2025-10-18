ชัยชนะ ยันหนุนอภิสิทธิ์ คัมแบ๊กหัวหน้าปชป. พร้อมตามโผ หากถูกทาบ เป็นรองคุมภาคใต้

‘ชัยชนะ‘ หนุน ’อภิสิทธิ์‘ คัมแบ็คหัวหน้าพรรค เชื่อกลับมาด้วยความหวังคนไทยช่วยสางปัญหาประเทศ ปัดถูกทาบนั่งรองหน.พรรคคุมภาคใต้ ยัน ยังอยู่ ’ปชป.‘ ไม่ไปไหน พร้อมทำหน้าที่-ลุยงาน ‘ฝ่ายค้าน’ เล็งตรวจสอบ ’ขรก.ส่อทุจริต‘ บี้ ’นายกฯ‘ เคลียร์สังคมปม ‘สแกมเมอร์’ โยงเอี่ยวบุคคล
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพรรค ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค ปชป.ชุดใหม่ ว่า กรณีที่มีกระแสข่าวว่าตนได้รับการทาบทามให้มาดูภารกิจของพรรคในพื้นที่ภาคใต้นั้น ตนไม่ทราบ ส่วนกรณีที่มีแผนผังและรายชื่อปรากฎออกมา ตนทราบจากข่าว ซึ่งต้องรอดูในที่ประชุมว่าแผนผังดังกล่าวที่ออกมาเป็นจริงหรือไม่ เราต้องสร้างสรรค์การเมืองขึ้นใหม่ทั้งอุดมการณ์ นโยบาย วันนี้มันแปลกตรงที่พรรคการเมืองหนึ่งเวลาจะเชิญส.ส.มาลงในนามพรรค ไม่ได้พูดถึงนโยบายเลย แต่พูดว่าถ้ามาสังกัดพรรคนี้จะให้เงิน 40-50 ล้านบาท จริงหรือไม่
นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า ตนคิดว่าพรรคปชป. หากวันนี้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ตนสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อยู่แล้ว เรามีการพูดคุยและมีแนวทางที่ตรงกันว่า ปัญหาของประเทศทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ยาเสพติด การศึกษา พืชผลการเกษตร ความมั่นคงชายแดน ต้องเป็นนโยบายเร่งด่วนที่นำเสนอต่อประชาชาอยู่แล้ว ถ้าเราแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ประชาชนจะเชื่อมั่นขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศชาติ ขณะนี้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ได้เปิดตัวทีมงานชุดใหม่ ที่ทราบว่า จะมาเป็นรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ มีบุคคลที่น่าสนใจหลายคนที่มีความสามารถในแต่ละด้านมากมาย ทั้งนี้ หากตนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ภาคใต้ก็มีความพร้อมจะดูแล และยังมีบุคคลหลายคนจากพรรคการเมืองอื่น สนใจที่จะเข้าร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ติดต่อประสานมา
เมื่อถามว่า การกลับมาของนายอภิสิทธิ์ครั้งนี้ จะช่วยเรียกคะแนนเสียงที่เคยหายไป และทำให้พรรคดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนเชื่อมั่นว่านายอภิสิทธิ์กลับมาครั้งนี้ด้วยความหวังของประชาชนคนไทย อยู่ที่การเสนอนโยบายหลักการทำงาน หากประชาชนมีความเชื่อมั่นจากที่เราเคยได้คะแนนสูงสุด 10-12 ล้านเสียงก็จะกลับมา การเลือกตั้งครั้งนี้เป้าหมายเราต้องทำให้เยอะกว่าเดิมอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า จะทำให้ส.ส.บัญชีรายชื่อดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาหรือไม่นั้น นายชัยชนะ กล่าวว่า ต้องทำควบคู่กันไปทั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และส.ส.เขต ดังนั้น ที่รัฐบาลประกาศว่าเหลือเวลาอีก 4 เดือนก่อนยุบสภา ตนคิดว่ากก.บห.ชุดใหม่ของพรรคปชป. ต้องคิดนโยบาย วางแผนเตรียมพร้อมในการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ยืนยันว่าตนพร้อมทำงานร่วมกับกก.บห.พรรคชุดใหม่ ไม่มีปัญหา และพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
“ฝากถึงรัฐบาลว่า ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีต้องตอบคำถามสังคมให้ชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ที่เชื่อมโยงบุคคล รัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานยังไม่ถึง 1 เดือน แต่ปัญหาหลายอย่างเรายังเห็นอยู่ เช่น กรณีข้าราชการกระทรวงที่ควบคุมเกี่ยวกับถนนที่ถูกคำสั่งป.ป.ช.ให้ออกจากราชการ ยังเดินตามหลังอยู่ อีกทั้งยังมีเรื่องที่จะเข้าไปล็อบบี้เพื่อทุจริต ผมก็กำลังตรวจสอบหาข้อมูลอยู่ว่ามีข้อเท็จจริงอย่าง” นายชัยชนะ กล่าว
เมื่อถามว่า ยังอยู่กับพรรค ปชป.ไม่ไปไหน และไม่กลัวพลังดูดใดๆ ทั้งสิ้นใช่หรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนมีความชัดเจนตั้งแต่วันแรกว่า สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เป็นหัวหน้าพรรค พลังดูดถ้าดูดด้วยอุดมการณ์คุยกันได้ แต่ถ้าดูดด้วยปัจจัยอื่นต้องกลับไปถามตัวเองว่าเราจะสร้างสรรค์การเมืองไทยอย่างไร อย่าสร้างวาทกรรมว่าเราจะสร้างประชาธิปไตยสุจริต วันนี้ทราบดีว่าเราทำอะไรอยู่ อย่างที่ตนบอกไปบางพรรคการเมืองพูดถึงเงิน 40-50 ล้าน ถ้าเป็นจริงตามนั้น ประชาชนควรสั่งสอนระบบแบบนี้มากกว่า
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่เลือดเก่าไหลกลับ แต่ส.ส.บางคนอาจจะออกจากพรรคในช่วงให้เลือกตั้ง นายชัยชนะ กล่าวว่า อย่าไปมองอย่างนั้น ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการไหลออก ทุกคนดูท่าทีอยู่ ทุกคนรักพรรค ปชป.หมด ไม่มีใครไปไหน ส่วนคนเก่าที่ไหลกลับมาเป็นเรื่องน่ายินดี ที่กลับมาช่วยฟื้นฟูพรรค ขณะที่คนใหม่เข้ามาเราต้องชื่นชม วันนี้เรากลับมาด้วยความหวังของคนไทย เราต้องทำให้ความคาดหวังดังกล่าวเป็นจริงให้ได้ กลับมาเป็นพรรคที่ประชาชนพึ่งได้ในยามที่ประเทศเกิดวิกฤติแบบนี้