ยื่นป.ป.ช.สอบ อดีตบิ๊กขรก.ใช้เอกสารราชการ ฝากเด็กเข้าสาธิต เผยมีตำแหน่งในรบ.หนูด้วย
วันที่ 18 ตุลาคม นายกู้ชาติ ชายเกตุ นักเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย เปิดเผยว่าตนได้รับเอกสารข้าราชการ ใช้หัวหนังสือของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง มีเนื้อหาระบุขอความอนุเคราะห์รับเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
โดยระบุเหตุผลถึงการทำประโยชน์ ในการร่วมพัฒนาและปลูกต้นไม้ในพื้นที่วิทยาเขตหลายแห่ง รวมทั้งผลักดันโครงการวิจัยร่วมระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมหาวิทยาลัย ทำโครงการวิจัยฟื้นฟูป่าชายเลน ในพื้นที่จ.เพชรบุรี และจันทบุรี และพร้อมสนับสนุนกิจกรรมและภารกิจต่างๆของโรงเรียนสาธิต
นายกู้ชาติ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ของราชการไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ เพราะแต่ละโครงการล้วนเป็นโครงการของรัฐ ไม่ใช่ของส่วนตัว แล้วนำไปกดดันเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเช่นนี้มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าบุคคลดังกล่าวมีตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลปัจจุบันด้วย
ดังนั้นในวันที่ 20 ต.ค. จะเข้ายื่นหนังสือต่อ คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเสนอให้ สำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการจริยธรรมของนักการเมือง เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาด้วย
“นี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะสะท้อนวัฒนธรรมการใช้อำนาจเกินขอบเขตในระบบราชการ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง โดยเฉพาะผู้ที่ยังมีตำแหน่งทางการเมือง” นายกู้ชาติ กล่าว