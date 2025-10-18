ด่วน! มาร์ค ชนะแล้ว คัมแบ๊กหัวหน้าปชป. แบบไร้คู่แข่ง คะแนนท่วมท้น เกือบเต็ม 100%

“มาร์ค” มาแล้ว นั่งหัวหน้า “ปชป.” คนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง คะแนนท่วมท้น เกือบเต็ม 100 %
หัวหน้าปชป. – เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2568 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม.พรรคประชาธิปัตย์ จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดใหม่ โดยมี ส.ส., อดีตส.ส., อดีตรัฐมนตรี และสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งที่เมื่อเข้าสู่วาระการเลือกหัวหน้าพรรค นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ อดีตรองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคคนที่ 7 ขึ้นไปเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แบบไร้คู่แข่ง
จากนั้น ให้สมาชิกได้หย่อนบัตรลงคะแนนเสียงตามขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แบ่งเป็นส.ส.40 เปอร์เซ็นต์ กรรมการบริหารพรรค 40 เปอร์เซ็นต์ และอดีตส.ส. ตัวแทนสาขา สมาชิกพรรค 20 เปอร์เซ็นต์ ผลปรากฏว่า นายอภิสิทธิ์ได้รับเลือก 96.1810 เปอร์เซ็นต์ ท่ามกลางเสียงปรบมือลั่นห้องประชุม