ส.ว.ก๊อง แจงวุ่น สมพงษ์ พาดพิงต้นเหตุ ทำไขก๊อก ยันหนุนเพื่อไทย-ไม่เกี่ยวจัดตัวผู้สมัคร

“ส.ว” ก๊อง เผยไม่ทะเลาะขัดแย้ง กับ “สมพงษ์” ยันหนุนเพื่อไทย 100% ลั่นไม่มีอะไรเปลี่ยนใจได้ เชื่อชาวเชียงใหม่ พร้อมกลับมา สนับสนุนเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้า
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ สมัยที่ 2 พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลาออกพรรคเพื่อไทย โดยพาดพิงตนเองที่พรรคสนับสนุนเป็นนายก อบจ. แต่ไม่ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับ ส.ส.ในการดูแลประชาชนและพัฒนาพื้นที่ ว่า ส่วนตัวไม่มีความขัดแย้งกับนายสมพงษ์ ยังให้ความเคารพนับถือเหมือนเดิม ที่ผ่านมาได้พูดคุยหารือ และพบปะสังสรรค์กับนายสมพงษ์ ส.ส.พรรคตามปกติ ไม่ได้ทะเลาะกันอย่างใด
ส่วนตัวเชื่อว่า นายสมพงษ์อาจเข้าใจผิดเรื่องการจัดตัว หรือสรรหาผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เป็นหน้าที่พรรคและกรรมการบริหารพรรค ไม่เกี่ยวกับตนแต่อย่างใด เพราะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายก อบจ. ที่สำคัญไม่สามารถก้าวก่าย หรือแทรกแซงพรรคได้ ต้องเป็นไปตามกระบวนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ตามระเบียบพรรคเท่านั้น แต่ในฐานะสมาชิกพรรค มีหน้าที่สนับสนุนผู้สมัครพรรคทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติแบบ 100% อยู่แล้ว ไม่มีอะไรเปลี่ยนใจ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแน่นอน
ดังนั้นการเลือกตั้งทุกระดับที่พรรคสนับสนุน พร้อมประสานงาน และทำตามนโยบายพรรคร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายให้ได้รับชัยชนะ ประสบความสำเร็จมากที่สุด ภายใต้การสนับสนุนจากประชาชนและเครือข่ายด้วย
นายพิชัยกล่าวอีกว่า เป็นนายก อบจ.สมัยที่ 2 ได้พิสูจน์แล้วว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประชาชนเห็นผลงาน ไว้วางใจให้มาทำหน้าที่ดังกล่าว เพราะทำเต็มกำลังความสามารถ ไม่เคยหยุดการพัฒนาพื้นที่อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทั้ง 25 อำเภอ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานถนนที่รับถ่ายโอนกว่า 1,000 กิโลเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) กว่า 70 แห่ง การพัฒนาสวนรถไฟ เป็นปอดกลางเมืองเชียงใหม่ สวน อบจ.เป็นสวนสุขภาพ พักผ่อนหย่อนใจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว อาทิ งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เชียงใหม่ชาร์มมิ่งคอนเสิร์ต กีฬา ทั้งวิ่ง ฟุตบอล วอลเลย์บอล ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย
ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้าพร้อมสนับสนุนและประสานงานผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 10 เขต ในฐานะสมาชิกพรรค ไม่ใช่นายก อบจ. เชื่อว่าพรรคมีโอกาสฟื้นความศรัทธาและความไว้วางใจจากชาวเชียงใหม่กลับคืนมาอีกครั้ง อาจได้ ส.ส.เพิ่มมากขึ้น ขึ้นอยู่กับพรรคว่า สามารถตอบสนองความต้องการ หรือตอบโจทย์ประชาชนได้ตรงจุดหรือไม่ ส่วนตัวเชื่อว่า ชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่พร้อมกลับมาสนับสนุนพรรคเหมือนเดิม