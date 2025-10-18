สส.ปชน.ถามกรมฝนหลวง ใครอนุมัติใช้ ฮ. ไอซ์โผล่ถาม ใช่ลำที่กัน จอมพลัง ใช้ไหม

ส.ส.ปชน.ถามกรมฝนหลวง ใครอนุมัติใช้ ฮ. ไอซ์โผล่ถาม ใช่ลำที่ กัน จอมพลัง ใช้ไหม
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายณรงเดช อุฬารกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า หลายคนอาจเข้าใจว่า “กรมฝนหลวง” มีหน้าที่แค่ “บินขึ้นไปทำฝน”
แต่จริงๆ แล้ว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีบทบาทสำคัญมากกว่านั้น
หน้าที่หลักของกรม มีอยู่ 5 ด้าน
1.กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท เกี่ยวกับการบริหารจัดการ “น้ำในชั้นบรรยากาศ” รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานน้ำต่างๆ เพื่อให้เกิดระบบบริหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของประเทศ
2.ปฏิบัติการทำฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ เขื่อนเก็บกักน้ำ แก้ภัยแล้ง และช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติอื่นๆ
3.ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง รวมถึงการดัดแปรสภาพอากาศให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
4.ปฏิบัติการด้านการบินและการสื่อสาร สนับสนุนภารกิจฝนหลวง การวิจัย และการเกษตร
5.ภารกิจอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับมอบหมายจาก “รัฐมนตรี” หรือ “คณะรัฐมนตรี”
ดังนั้น หากจะมีภารกิจอื่นใด นอกเหนือจากแผนหลักของกรม
จะต้องเป็น “การมอบหมาย” ตามข้อ (5) เท่านั้น
เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ของกรม มีหลายรุ่น โดยแต่ละรุ่นมีภารกิจที่ต่างกัน
เช่น
เฮลิคอปเตอร์ Bell 407GXP ซึ่งเป็นหนึ่งในอากาศยานหลักของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีภารกิจให้บริการดังนี้
• สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
• สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
• สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สัปดาห์นี้ ผมจะทำหนังสือสอบถามไปยังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เพื่อขอข้อมูล “การปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา” ว่ามีภารกิจใดบ้าง ที่ “ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี” “ใครเป็นผู้อนุมัติ” และหากไม่ใช่หน่วยราชการ สามารถขอใช้บริการได้หรือไม่ อย่างไร
ขณะที่ ส.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน เข้ามาถามว่าใช่เฮลิคอปเตอร์ ที่กัน จอมพลัง ใช้ในภารกิจหรือไม่