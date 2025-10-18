ชลน่าน-อนุสรณ์ ยินดี ‘อภิสิทธิ์’ หวนปชป. เป็นจุดแข็งเรียกคืนศรัทธา จับตาคว้าใจเลือดใหม่ได้ไหม

อนุสรณ์ ยินดีต้อนรับ ‘อภิสิทธิ์’ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รอบที่ 3 เชื่อปชช.ยังมีหวัง ‘ชลน่าน’ ชี้มาร์คกลับมาเป็นเรื่องดี
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีที่ประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ มีมติเลือก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นครั้งที่ 3 ว่า
พรรคเพื่อไทยเคารพทุกพรรคการเมืองที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการประชาธิปไตย และเห็นว่าการแข่งขันในสนามการเมืองควรเป็นการแข่งขันด้วยนโยบาย ไม่ใช่ด้วยอำนาจหรืออคติ เพราะยิ่งพรรคการเมืองมีคุณภาพมากเท่าใด ประชาชนก็จะยิ่งมีทางเลือกมากขึ้นเท่านั้น การเมืองที่ดีไม่ใช่การเมืองที่ใครชนะ ใครแพ้ แต่คือการเมืองที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ประเทศไทยในวันนี้ต้องการ การเมืองสร้างสรรค์ ต้องการประชาธิปไตยโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุด
นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า ประชาชนต้องการ การเมืองที่ฟังกันมากกว่าฟาดกัน และต้องการการเมืองที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่ายังมีความหวัง การกลับมาของนายอภิสิทธิ์ในครั้งนี้ อาจเป็นทั้งการทบทวนอดีตและการเริ่มต้นใหม่ เพราะในทุกพรรคการเมืองจะมีช่วงเวลาที่ต้องยืนทบทวน และช่วงเวลาที่ต้องก้าวเดินต่อไป พรรคเพื่อไทยยินดีที่จะร่วมสร้างสรรค์ประชาธิปไตยในแบบที่มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม เพราะเชื่อมั่นว่าเมื่อการแข่งขันสูง ประเทศชาติและประชาชนจะได้ประโยชน์มากที่สุด และประเทศไทยจะได้เห็นการเมืองที่มีคุณภาพ ไม่ใช่การเมืองแห่งความขัดแย้ง แต่เป็นการเมืองแห่งหวัง บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างกันในทุกภาคส่วน
“ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับคุณอภิสิทธิ์กลับสู่สนามการเมืองในบทบาทหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง ขอให้สร้างพรรคการเมืองให้เป็นที่พึ่ง ที่หวังของประชาชน และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยทุกคน” นายอนุสรณ์ กล่าว
ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ ได้รับเลือกกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่า ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องดี เพราะนายอภิสิทธิ์มีความรู้ความสามารถ การที่มีคนที่มีเจตจำนงที่ดีกลับเข้าการเมือง ก็จะทำให้ภาพการเมืองโดยรวมดีขึ้น และการกลับมาครั้งนี้ ถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ ยังเป็นพรรคที่มีความเป็นประชาธิปัตย์ ที่เป็นพรรคดั้งเดิมเก่าแก่ ดำรงความเป็นสถาบันทางการเมืองที่ประชาชนรู้จักอย่างมาก แม้ช่วงหลังกระแสนิยมเปลี่ยนแปลงไป แต่พอนายอภิสิทธิ์กลับมา บ่งชี้ถึงสัญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปัตย์ ที่เป็นสถาบันทางการเมือง ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้คนที่ศรัทธาห่างเหินไป กลับมาส่งเสริมพรรคได้
“แต่การเมืองยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลทางการเมืองที่เปลี่ยนไปเยอะมาก คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ถือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าความเป็นประชาธิปัตย์แบบเดิมๆ จะส่งผลถึงความนิยม ความยอมรับของคนรุ่นใหม่ได้หรือไม่” นพ.ชลน่าน กล่าว