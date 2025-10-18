ตี๋ สาธิต ชวดเก้าอี้รองหนปชป. โดน เมฆินทร์ พลิกชนะ คุมภาคกลาง 65 ต่อ 35 %

“ตี๋ สาธิต” ชวดเก้าอี้รองหน.ภาคกลาง โดน “เมฆินทร์” พลิกชนะ 65 ต่อ 35 %
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ที่รร.มิราเคิล แกร์น หลักสี่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์ ภายหลังจากเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่และรองหัวหน้าพรรค 8 ตำแหน่งแล้ว ได้มีการเลือกรองหัวหน้าพรรครายภาค เพื่อให้สมาชิกลงคะแนน โดยผลปรากฎว่า นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าภาคเหนือ นายธนพร สมศรี รองหัวหน้าภาคอีสาน นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าภาคใต้ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้า กทม. ขณะที่ รองหัวหน้าพรรคภาคกลาง มีการเสนอชื่อแข่ง 2 คน คือ นายสาธิต ปิตุเตชะ และ นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด แต่สุดท้ายเมื่อลงคะแนน นายสาธิตได้ 35 % ส่วน นายเมฆินทร์ ได้ 65% ได้เป็นหัวหน้าภาคกลาง