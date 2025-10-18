พิเชษฐ์ สถิรชวาล เตรียมเปิดตัว ‘กลุ่มวิชั่นใหม่’ ลุยเลือกตั้ง ลั่นถึงอายุเยอะ แต่สู้ยิบตา

การเมือง

พิเชษฐ์ สถิรชวาล เตรียมเปิดตัว กลุ่มวิชั่นใหม่ ในงาน “ทางเลือก ทางรอด ทางออกประเทศไทย” สู้ศึกเลือกตั้ง ลั่นถึงอายุมาก ก็สู้ยิบตา เพื่อเป็นทางเลือก ปชช.

กลุ่มวิชั่นใหม่  – ‎เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล อดีตรมช.อุตสาหกรรม และรมช.คมนาคม พร้อมแกนนำ กลุ่มวิชั่นใหม่ (Vision ใหม่) ประกาศเปิดตัวลุยการเมืองอย่างเป็นทางการ ผ่านเวทีเสวนาใหญ่ในหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด ทางออกประเทศไทยกับกลุ่มวิชชั่นใหม่” (พ.ร.บ.โปร่งใส) ในวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค.ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

‎นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล กล่าวว่า การรวมตัวครั้งนี้ ไม่ได้มาเพื่อแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เกิดจากความห่วงใยประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดยืนของกลุ่ม รักประเทศ ไม่หวังตำแหน่ง ‎เราไม่ได้มาเพื่อหาตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เรามาร่วมกันเพราะเรารักประเทศไทย บ้านเมืองกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่สับสน มีอุปสรรคมากมาย และประชาชนไม่เชื่อว่าใครจะแก้ปัญหาได้จริง

นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กลุ่มวิชชั่นใหม่ ประกอบด้วยบุคคลจากหลากหลายภาคส่วนมากกว่า 100 คน ทั้งอดีตสว. อดีตสส. ข้าราชการเกษียณ ทหาร และผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ตั้งเป้านำเสนอ “การเมืองวิถีใหม่” ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง แทนการเมืองแบบพรรคพวกหรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม” นายพิเชษฐ์ กล่าว

“แม้ผมอายุจะมาก แต่ยังคงตั้งใจสู้ยิบตาเพื่อสร้างการเมืองใหม่อย่างแท้จริง และหวังว่ากลุ่มวิชั่นใหม่ จะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนในการเลือกตั้งที่จะมาถึง โดยการจัดเสวนาในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยแนวทางที่โปร่งใส ยุติธรรม และยึดประชาชนเป็นหลัก” นายพิเชษฐ์ กล่าว