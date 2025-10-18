พิเชษฐ์ สถิรชวาล เตรียมเปิดตัว ‘กลุ่มวิชั่นใหม่’ ลุยเลือกตั้ง ลั่นถึงอายุเยอะ แต่สู้ยิบตา

พิเชษฐ์ สถิรชวาล เตรียมเปิดตัว กลุ่มวิชั่นใหม่ ในงาน “ทางเลือก ทางรอด ทางออกประเทศไทย” สู้ศึกเลือกตั้ง ลั่นถึงอายุมาก ก็สู้ยิบตา เพื่อเป็นทางเลือก ปชช.
กลุ่มวิชั่นใหม่ – เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล อดีตรมช.อุตสาหกรรม และรมช.คมนาคม พร้อมแกนนำ กลุ่มวิชั่นใหม่ (Vision ใหม่) ประกาศเปิดตัวลุยการเมืองอย่างเป็นทางการ ผ่านเวทีเสวนาใหญ่ในหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด ทางออกประเทศไทยกับกลุ่มวิชชั่นใหม่” (พ.ร.บ.โปร่งใส) ในวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค.ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล กล่าวว่า การรวมตัวครั้งนี้ ไม่ได้มาเพื่อแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เกิดจากความห่วงใยประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดยืนของกลุ่ม รักประเทศ ไม่หวังตำแหน่ง เราไม่ได้มาเพื่อหาตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เรามาร่วมกันเพราะเรารักประเทศไทย บ้านเมืองกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่สับสน มีอุปสรรคมากมาย และประชาชนไม่เชื่อว่าใครจะแก้ปัญหาได้จริง
นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กลุ่มวิชชั่นใหม่ ประกอบด้วยบุคคลจากหลากหลายภาคส่วนมากกว่า 100 คน ทั้งอดีตสว. อดีตสส. ข้าราชการเกษียณ ทหาร และผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ตั้งเป้านำเสนอ “การเมืองวิถีใหม่” ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง แทนการเมืองแบบพรรคพวกหรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม” นายพิเชษฐ์ กล่าว
“แม้ผมอายุจะมาก แต่ยังคงตั้งใจสู้ยิบตาเพื่อสร้างการเมืองใหม่อย่างแท้จริง และหวังว่ากลุ่มวิชั่นใหม่ จะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนในการเลือกตั้งที่จะมาถึง โดยการจัดเสวนาในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยแนวทางที่โปร่งใส ยุติธรรม และยึดประชาชนเป็นหลัก” นายพิเชษฐ์ กล่าว