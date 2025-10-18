พงศกร ขวัญเมือง นั่ง โฆษกประชาธิปัตย์ โยก ‘ราเมศ’ ไปเป็น รองเลขาธิการพรรค

พงศกร ขวัญเมือง นั่ง โฆษกประชาธิปัตย์ ขณะที่ ‘ราเมศ’ อดีตโฆษก โยกไปเป็น รองเลขาธิการพรรค
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ในการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรค หลังจากที่ที่ประชุมเลือกให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรค เลือกเลขาธิการพรรค รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ และรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคแล้ว
ยังเลือก รองเลขาธิการพรรค คือ นางกันตวรรณ ตันเถียร อดีต ส.ส.พังงา นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรี ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน นายเจะอามิง โตะตาหยง อดีต ส.ส.นราธิวาส นายประชา ยอดวานิช อดีตผู้สมัคร ส.ส.ชัยนาท นายราเมศ รัตนะเชวง อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิมงคล โสณกุล อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ
ขณะที่ เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ ส่วนนายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ อดีต ส.ส.ลพบุรี ส่วน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง อดีตผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ และอดีตโฆษก กทม. นั่งโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
จากนั้นได้มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคในส่วนอื่นๆ อีกให้ครบ 39 คน จาก 41 คน เนื่องจากไม่มีการเสนอตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน 2 คน เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น