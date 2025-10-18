ชูวิทย์ ยกเคส กันจอมพลัง-ส.ส.ไอซ์ อธิบายทำไมไทยต้องการ ‘ฮีโร่’ ทุกนาที

ชูวิทย์ ยกเคส กัน จอมพลัง – ส.ส.ไอซ์ รักชนก อธิบายทำไมไทยต้องการ ‘ฮีโร่’ ทุกนาที
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “กัน จอมพลัง และ ไอซ์ รักชนก ทั้งสองมีวิวาทะกัน ผมจึงขอแจมสักหน่อย
โครงสร้างอันบิดเบี้ยวของสังคมไทย ที่ไม่สามารถพึ่งพาบรรดาข้าราชการ หรือหน่วยงานรัฐได้ คนไทยจึงต้องการ “ฮีโร่” เสมอ ทุกเวลานาที ยิ่งเรื่องของประเทศชาติ ดินแดน เป็นเรื่องใหญ่ เขมรจะซ่ากับไทยได้ไง?
หรือไม่ฮีโร่ก็มาในคราบของการช่วยเหลือสังคมที่ขาดแคลนหลากหลาย ไม่ว่าการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประเด็นบาดใจสังคม คนตกทุกข์ได้ยาก คนไทยเราใจบุญสุดๆ ต้องยอมรับนับถือน้ำใจ
ต่างประเทศไม่มีฮีโร่แบบนี้ หากเป็นสังคมตะวันตก ตัวใครตัวมัน หรือบางทีฮีโร่ไทยยังแสดงตัวช่วยเหลือเรื่องสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึ่งในสายตาของสังคมไทยย่อมมองเป็นเรื่องดี ตามประสาคนไทยน้ำใจงาม
แต่เรื่องชายแดน ไทย-เขมร หากเรามี “กองทัพ” ที่มีงบประมาณทางทหารมากมายมหาศาล ทำไมเราต้องมี “กัน จอมพลัง” มาขอเงินบริจาคไปช่วยชายแดน ทั้งยางรถยนต์ ไปถึงอุปกรณ์ที่ดูเหมือนเป็นงาน “รัฐบาล” และกลาโหม ในการจัดสรรสิ่งต่างๆ เหล่านี้อยู่แล้ว
เราควรต้องพึ่งให้รัฐทำงาน ปกป้องเขตแดนประเทศมากกว่า “ฮีโร่” เพียงคนเดียว หรืออาจเป็นงบราชการที่ไม่เกี่ยวข้อง งบทหารที่มีหลายแสนล้านอยู่ อาจชักช้าไม่ทันใจ
ที่ผมพูดไม่ได้หมายความว่า “กัน จอมพลัง” ทำไม่ถูก ผมต้องชื่นชมคนเสียสละให้สังคม ช่วยกันคนละไม้คนละมือ แต่ในฐานะประชาชนเราต้องให้ “รัฐบาล และกองทัพ” ทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีพร้อมทั้งอาวุธยุทธภัณฑ์ ปกป้องเขตแดนให้ประชาชน และมีงบฉุกเฉิน (ซึ่งมีมากมายทุกกระทรวง) มากกว่าให้ “กัน จอมพลัง” ทำคนเดียว ดูเปล่าเปลี่ยวเหงาใจชอบกล
กัน ควรไปทำในเรื่องของสังคม เป็นตัวแทนคนถูกหลอกลวง การเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม หรือถูกข้าราชการกลั่นแกล้งมากกว่า
ส่วนเรื่อง “เงินบริจาค” เอาเป็นว่าขนาดหน่วยงานรัฐมีการตรวจสอบ มี สตง. ยังรั่วไหลตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ไปจนวัดวาอารามพระครูก็ไม่เว้น มีคนเกี่ยวข้องถูกฟ้องว่าทุจริตคอร์รัปชั่น ศาลตัดสินจำคุกไม่เว้นแต่ละวัน
เมื่อมีเรื่องเงินๆ ทองๆ บริจาค มักจะมีเรื่องให้ติฉินนินทาอยู่เสมอๆ และคนถูกจับได้ไล่ทันหลังได้รับเงินบริจาคมากๆ ก็มีเหมือนกันที่ยักใส่กระเป๋า อ้างต้องกินต้องใช้มีลูกน้อง แต่ตอนขอบริจาค บอกว่าให้ไปทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จึงควรงดเสียดีกว่า
คิดเอาว่า ทำได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเถอะ ประเทศชาติไม่ใช่ของเราคนเดียว
ผู้กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ เมื่อถึงเวลาหน่วยงานรัฐทุกหน่วยต้องประสานงานกัน เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หรือปกป้องอริราชศัตรู
ส่วน ไอซ์เป็น ส.ส. สมัยแรก ได้รับฉันทามติจากประชาชนให้เป็น “ผู้แทน” ย่อมต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ เพราะกินเงินเดือนภาษีมาจากพวกกระผม จะให้เหมือน ส.ส. บางคน ที่ยังไม่รู้จักหน้าที่ แต่ละวันนั่งๆ เดินๆ แต่ไม่ได้มีบทบาททั้งในสภา หรือช่วยเหลือชาวบ้านหรือ?
นักการเมืองจึงต้องหา “บทบาท” ของตัวเองให้เจอ และอย่าหิว เพราะจะเป็นการทำหน้าที่เพื่อให้ตัวเองมีลาภทรัพย์สินที่ไม่ควรได้
เท่าที่ ส.ส. ไทยได้อยู่ก็มากโขแล้ว ทั้งเงินเดือน สิทธิพิเศษ สวัสดิการรักษาพยาบาล ชนิดเบิกสดคืนจากสภาได้ทันที ไหนจะบินทั่วไทยฟรี อัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจ จะเที่ยว หรือจะไปหาเมียน้อยหาเด็ก ก็อ้างได้ว่าไปเยี่ยมประชาชน
ดังนั้นคนเป็นผู้แทนได้รับการเลือกตั้ง ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้คุ้มค่า อย่างไอซ์ แม้เป็น ส.ส. สมัยแรก ก็ถือว่าสอบผ่าน เพราะมีตัวตน แสดงหน้าที่ให้ประชาชนเห็นอยู่หลายผลงาน ส่วนคนไม่มีหน้าที่ อยากช่วยก็ต้องช่วยให้เหมาะสม ไม่ใช่ทำเกินหน้าเกินตา เกินขอบเขตบริบทของคนอยากช่วยสังคม
หากถูกตรวจสอบก็อย่าได้น้อยใจ เมื่ออาสามาทำงานจิตใจต้องแข็งแกร่ง ต้านคำถามข้อสงสัยได้ เส้นทางของ “ฮีโร่” ย่อมไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ บางครั้งทำดี แต่ได้ “ของหิน” แทนก็มี จึงต้องวางตำแหน่ง “ฮีโร่” ให้เหมาะสม อย่าไป “ตกม้าตาย” เหมือนฮีโร่เก๊“
พร้อมทั้งยังทิ้งท้ายในคอมเมนต์อีกว่า “มันยากจะเชื่อว่า ฮีโร่ ไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง”