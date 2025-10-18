เปิด 41 ชื่อ ทีมใหม่มาร์ค นั่งกรรมการบริหาร พรรคประชาธิปัตย์

เปิดชื่อ 41 คน นั่งกรรมการบริหารชุดใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ หลังที่ประชุมใหญ่วิสามัญโหวตเลือก ภายใต้การนำของ ‘อภิสิทธิ์’ หัวหน้าพรรค
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดใหม่ จำนวน 41 คน โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
รองหัวหน้าพรรค ตามภารกิจ จำนวน 8 คน
กรณ์ จาติกวณิช (ด้านเศรษฐกิจ)
การดี เลียวไพโรจน์ (ด้าน ศก.ดิจิทัล)
จูรี นุ่มแก้ว (ด้านสื่อสารองค์กร)
รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี (ด้านสตรี เยาวชน ความยั่งยืน)
วีระพงษ์ ประภา (ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ด้านยุทธศาสตร์การเมือง ประสานการเมืองภาคประชาสังคม)
อิสรา สุนทรวัฒน์ (ด้านต่างประเทศ)
อัมพร พินะสา (ด้านการศึกษา)
เลขาธิการพรรค
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
รองเลขาธิการพรรค จำนวน 6 คน
กันตวรรณ ตันเถียร
ขยัน วิพรหมชัย
เจะอามิง โตะตาหยง
ประชา ยอดวานิช
ราเมศ รัตนะเชวง
ม.ล.อภิมงคล โสณกุล
เหรัญญิก
เจิมมาศ จึงเลิศศิริ
นายทะเบียน
ผ่องศรี ธาราภูมิ
โฆษกพรรค
พงศกร ขวัญเมือง
รองหัวหน้าพรรค ดูแลภาค ภาคละ 1 คน รวม 5 คน
ภาคเหนือ
สงกรานต์ จิตสุทธิภากร
ภาคกลาง
เมฆินทร์ เอี่ยมสอาด
ภาคอีสาน
ธนพร สมศรี
ภาคใต้
ชัยชนะ เดชเดโช
กทม.
สกลธี ภัททิยกุล
หัวหน้าสาขา/ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ภาคละ 1 คน รวม 5 คน
ภาคเหนือ
ขนิษฐา นิภาเกษม
ภาคกลาง
สิทธิชัย จรานุพันธ์
ภาคอีสาน
วิมล มะลิลา
ภาคใต้
สาคร เกี่ยวข้อง
กทม.
กฤษณ์ชนม์ เมธีนพอนันต์
ตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 2 คน
ธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล
สมชาย เต็มไพบูลย์กุล
กรรมการบริหารที่มาจากที่ประชุมใหญ่ จำนวน 8 คน
ธนิตพล ไชยนันทน์
ยุพราช บัวอินทร์
วิรัช ร่มเย็น
สมมาตร วิสุทธิวงศ์
ดร.เชวงศักดิ์ พลลาภ
รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
ธีรภัทร พริ้งศุลกะ
อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
ดร.รุจรินทร์ ทองใหญ่ (สำรอง)
มรกต อิสระเสนารักษ์ (สำรอง)
อุดมการณ์ วรกิจ (สำรอง)
ราณี นิวงศ์ษา (สำรอง)