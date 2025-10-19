สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่มองการย้ายพรรคเป็นเรื่องปกติ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ย้ายพรรค…ย้ายใจประชาชน?” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,117 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 14–17 ตุลาคม 2568 ผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า การย้ายพรรคเป็นเรื่องปกติทางการเมือง เห็นเป็นประจำ ร้อยละ 61.32 รองลงมาคือ มองว่านักการเมืองมีการซื้อขายตัว หรือดูด ส.ส. ร้อยละ 52.91
สาเหตุที่นักการเมืองย้ายพรรค ส่วนใหญ่เกิดจาก ต้องการหาพรรคที่มีอุดมการณ์ตรงกับตนเอง ร้อยละ 58.46 รองลงมาคือ คิดว่าพรรคเดิมอาจแพ้การเลือกตั้ง ร้อยละ 48.34 ทั้งนี้ หากมีการเลือกตั้ง ประชาชนจะตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากนโยบายเรือธงของพรรค ร้อยละ 63.47 รองลงมาคือ ผลงานที่เป็นรูปธรรม ร้อยละ 45.84 โดยการย้ายพรรค ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพรรคที่ชอบอยู่แล้ว ร้อยละ 35.81 สุดท้าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า การย้ายพรรคของนักการเมืองทำให้รู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองไทย ร้อยละ 44.85
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า กระแสการย้ายพรรคเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงก่อนการเลือกตั้ง แม้ประชาชนมองว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมือง แต่ภาพลักษณ์เชิงลบยังคงปรากฏ โดยเฉพาะ การย้ายพรรคเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อความอยู่รอดทางอำนาจ ผลโพลชี้ว่า การย้ายพรรค อาจยังไม่ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชน เพราะส่วนใหญ่ยังคงเลือกพรรคที่ชอบอยู่เดิม อย่างไรก็ตาม การย้ายพรรคไปมาของนักการเมือง กลับบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของระบบการเมืองไทย ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายที่ทุกพรรคการเมืองต้องเร่งฟื้นฟูศรัทธา และสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองให้มั่นคงในสายตาประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอนงค์ ศรีสอางค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ผลโพลสะท้อนว่า ประชาชนมองการย้ายพรรคเป็นเรื่องปกติ แต่ก็ยังมี ความไม่ไว้วางใจทางการเมือง เห็นว่าเป็น ปรากฏการณ์ปกติแต่ก็เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทางการเมือง และยัง ลดความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของการเมืองไทย สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึง ความขัดแย้งระหว่างการยอมรับความจริงทางการเมืองกับความไม่พอใจในพฤติกรรมนักการเมือง สาเหตุหลักที่นักการเมืองย้ายพรรค มักเกิดจาก ความต้องการหาความสอดคล้องทางอุดมการณ์ และ ความกังวลว่าพรรคเดิมอาจแพ้การเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม ประชาชนให้ความสำคัญกับ นโยบายเรือธงของพรรคและ ผลงานที่เป็นรูปธรรม มากกว่าการยึดติดกับการย้ายพรรค ซึ่งส่งสัญญาณให้เห็นว่า พรรคการเมืองและผู้สมัคร จำเป็นต้องนำเสนอนโยบายที่ชัดเจน พร้อม แสดงผลงานที่จับต้องได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดังนั้น พรรคการเมืองควร เน้นความโปร่งใส มีนโยบายชัดเจน และผลงานเป็นรูปธรรม เพื่อลดการมองว่าเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ และเพื่อฟื้นฟูความมั่นคงของระบบการเมืองไทยในอนาคต