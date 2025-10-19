กรวีร์ ไม่ติดใจ ปธ.กมธ.แก้รธน. จากพรรคอื่น ชี้หลายคนมีความสามารถ ‘ชูศักดิ์-หมอชลน่าน’

“กรวีร์” ไม่ติดใจ “ปธ.กมธ.แก้รธน.” มาจากพรรคอื่น ขอเน้นรักษาบรรยากาศทำงาน ชี้ในกมธ. คนมีความสามารถหลายคนทั้ง“ชูศักดิ์-หมอชลน่าน”แต่หากได้คนจากพรรคร่างหลัก จะเข้าใจเนื้อหาครอบคลุมกว่า
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการนัดประชุมกมธ.นัดแรก เพื่อเลือกบุคคลในตำแหน่งต่างๆ และวางกรอบเวลาทำงาน นัดแรก วันที่ 20 ต.ค. ว่า พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้หารือว่าจะส่งใครดำรงตำแหน่งประธานกมธ. ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ติดใจที่ กมธ.จากพรรคการเมืองอื่นจะได้รับตำแหน่งประธานกมธ. เพราะมองว่ามีกมธ.หลายคนที่มีความเหมาะสม
ทั้ง นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย หรือนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย เพราะมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย นอกจากนั้นแล้วในกรณีที่การพิจารณาเนื้อหาซึ่งใช้ร่างแก้ไข ของพรรคประชาชนเป็นหลักนั้น ในการพิจารณา ตนเห็นว่าหากได้กมธ.จากพรรคประชาชน มาทำหน้าที่ประธานกมธ.ฯ อาจเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ครอบคลุม
“หากร่างที่กมธ.พิจารณาเนื้อหาหลักเป็นฉบับที่พรรคภูมิใจไทยเสนอ แน่นอนว่าเราต้องเสนอชื่อคนในพรรค ฯ ให้เป็นประธานกมธ.ฯเพราะพรรคก็มี รัฐมนตรี ภราดร ปริศนานันทกุล แต่ขณะนี้ไม่ใช่ร่างของพรรคภูมิใจไทย จึงไม่ติดใจหากประธานกมธ.ฯ จะเป็นสส.พรรคอื่น และสิ่งสำคัญจากนี้คือการรักษาบรรยากาศการทำงานร่วมกันในกมธ.ฯดีกว่า” นายกรวีร์ กล่าว
เมื่อถามว่ากรณีการไม่แตะหมวด1 และหมวด2 ที่สังคมยังกังวล กมธ.จะพิจารณาอย่างไร นายกรวีร์ กล่าวว่า ต้องคุยในชั้นกมธ.ฯ ซึ่งร่างของพรรคภูมิใจไทยมีเขียนล็อกไว้ในเนื้อหาว่าไม่แก้ไข ดังนั้นต้องใช้เวทีกมธ.ฯพูดคุย ซึ่งเท่าที่ดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ขัดแย้งในประเด็นดังกล่าว
“พรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าไม่แก้หมวด1 หมวด2 เพราะไม่อยากให้เป็นเงื่อนไขขัดแย้ง ที่อาจมีคนเห็นต่างอย่างรุนแรง ดังนั้นหากอยากเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จริง สิ่งที่เป็นเงื่อนไขขัดแย้ง หรือนำไปสู่ความล้มเหลวของการแก้รัฐธรรมนูญ ก็ไม่อยากให้มี” นายกรวีร์ กล่าว